Avec Hors-la-loi, le western devient féministe

Hors-la-loi, le troisième roman d’Anna North, est paru en anglais en 2021 sous le titre Outlawed. Il a été traduit par Jean Esch et publié aux Éditions XYZ en novembre 2022. En deux mots, c’est un western féministe.

Ada, une jeune fille de 17 ans, y expose son histoire, avec la franchise et la simplicité qui la caractérisent. C’est une jeune fille qui veut comprendre, aider et informer. Elle vient de se marier et est prête à donner un enfant à son mari.

En cette fin du XIXe siècle, les habitants de Fairchild, aux États-Unis, craignent le gang des Hole in the Wall, les châtiments du Petit Jésus et la sorcellerie. Ada, elle, ne croit pas aux sorts. Au quotidien, elle travaille avec sa mère, sage-femme, qui lui transmet des connaissances hors norme. Elle lui a expliqué que « les gens crient à la sorcellerie chaque fois qu’ils ne comprennent pas ce qui se passe ». Face à la culture populaire, cette femme savante préfère se taire, désillusionnée.

Ada préfère clamer la vérité. Chaque parcours de femme nourrit sa soif de justice et de compréhension. Ce qu’elle peut apprendre, elle l’apprendra. Et si la difficulté dépasse parfois ses prévisions, elle se fera persévérante. Fille de sa mère, sage et appliquée, elle deviendra hors-la-loi sans jamais trahir ses valeurs.

L’écriture est simple et efficace. Elle raconte le destin de ceux qui ne correspondent pas aux exigences de la société. Elle donne la parole à des femmes qui cachent leur identité pour préserver leur vie. Elle inclut avec tendresse la fluidité de genre, les failles des êtres humains et les problématiques de santé mentale. Elle dessine l’éternelle lutte entre les mythes et la science. Les femmes rayonnent magistralement tout au long du récit alors que plusieurs hommes ne sont pas nommés, réduits à leur rôle de pères ou de maris.

Le texte original est fluide, mais la traduction ne lui fait pas honneur. Parfois maladroite, elle comporte quelques malheureux contresens. Malgré cela, la révolte et l’espoir tiennent le lecteur en haleine. Impossible de s’interrompre avant la fin.

Laissez de côté les résumés qui en disent trop. Faites-vous le cadeau de vous laisser surprendre. Ada vous emportera dans son histoire et ses combats. Accrochez-vous.

Hors-la-loi, d’Anna North, publié aux éditions XYZ, 2022, 384 pages.