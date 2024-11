Habitats, ou comment rassembler notre monde entre les pages d’un livre

«La découverte d’une planète riche et d’une vie sauvage diversifiée», nous promet Habitats, l’une des plus récentes encyclopédies illustrées publiées aux éditions Multimondes. Et l’offre en contenu est certainement riche et diversifiée, à l’image de notre monde.

Du nord au sud, de l’est à l’ouest, des déserts de sable à ceux de glace, des forêts tempérées aux jungles luxuriantes… en passant par les zones montagneuses, les régions tempérées, etc. Nous voilà embarqués dans un voyage planétaire pour découvrir de nouvelles régions, de nouveaux climats, de nouvelles espèces, mais aussi pour revisiter ces lieux déjà visités, ces endroits où l’on vit, sans généralement trop se poser de questions.

Une bonne façon, donc, de parfaire ses connaissances, que l’on soit jeune, vieux, ou quelque part entre les deux.

Si, dans l’ensemble, l’ouvrage est franchement bien fait, avec des photos de grande qualité, une mise en page particulièrement efficace, ainsi que des couleurs vibrantes – en plus d’une capacité de synthèse remarquable, Habitats souffre du même problème que certains autres ouvrages publiés chez Multimondes: on veut trop en faire, trop en montrer.

L’idée d’offrir un tour d’horizon le plus complet possible n’a rien de mal en soi, mais cela nous offre, à l’occasion, des pages surchargées, où la multiplication des photos et des légendes entraîne un certain chaos visuel… d’autant plus que toutes ces informations, tous ces clichés sont déposés sur une image de fond qui, elle aussi, nécessite notre attention. Nous voilà donc à nous user les yeux à tenter de déchiffrer tout cela. Fort heureusement, cette situation ne se produit pas très souvent.

Débordant d’informations, avec une qualité visuelle indéniable et la capacité de trouver un équilibre entre un livre uniquement réservé aux plus jeunes, et un autre qui ne s’adresserait qu’aux spécialistes les plus outillés, Habitats n’est pas sans faille, certes, mais demeure un guide franchement utile pour découvrir ou redécouvrir cette planète toujours plus fragile.