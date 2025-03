La robotique expliquée aux plus jeunes

Qu’est-ce qu’un robot? Comment fonctionne-t-il? Y a-t-il de « bons » et de « mauvais » robots? Qu’en est-il de l’intelligence artificielle? Et des robots qui permettent de tuer? Récemment publié chez Hurtubise, Robots – À la découverte de la robotique et de l’intelligence artificielle explore ces nombreuses questions complexes, et réussit à relativement bien résumer cet épineux dossier pour les plus jeunes.

D’abord publié en 2024 en langue anglaise, sous la plume de la Dre Henny Admoni et d’Amy Grimes, Robots s’attaque à forte partie: après tout, les robots sont dans l’air du temps depuis belle lurette, mais le développement rapide de ce que l’on appelle pompeusement « l’IA » vient raviver l’intérêt envers ces machines petites et grandes qui pourraient aider notre quotidien… ou déstabiliser notre société.

Dans ce contexte, expliquer la robotique, mais aussi ses tenants et aboutissants, tout en s’assurant de synthétiser suffisamment l’information pour que les enfants de 8 ans et plus puissent s’y retrouver tient quasiment du tour de force. Un tour de force qui est en grande partie réussi en quelque 80 pages richement illustrées.

C’est d’ailleurs cette combinaison de visuels agréables et d’explications simples, mais complètes, qui fait en sorte que la lecture de Robots est plaisante, et qu’il serait certainement envisageable de placer ce livre entre les mains des plus jeunes. L’ouvrage échappe d’ailleurs à la tendance, constatée dans d’autres ouvrages de référence publiés chez Hurtubise, de surcharger les pages en y affichant le plus d’informations possible.

Ce qui est encore plus intéressant, dans Robots, c’est que l’on aborde bel et bien les questions éthiques liées à la robotique et à l’IA. Certes, ces sujets sont parfois examinés par la bande, en quelque sorte, comme cette unique page consacrée aux drones militaires, dont l’utilisation est décrite comme étant « controversée ».

Ou encore ces quelques pages, à la fin du livre, qui proposent un fourre-tout éthique à propos des possibles pertes d’emplois, des règles morales et légales, de la différence entre le vivant et la robotique, etc. Chacun de ces sujets aurait mérité plusieurs ouvrages à eux seuls – et ces livres existent, d’ailleurs, même si leur contenu est probablement trop complexe pour des enfants –, mais il est quand même intéressant de constater que les autrices ont pris le temps de s’y attarder.

Car autrement, on pourrait certainement juger que plusieurs passages sont franchement jovialistes, comme ces quelques lignes sur les voitures autonomes. Ou l’absence un peu effarante de l’empreinte écologique de tous ces appareils, robots et cerveaux artificiels.

Ultimement, Robots est un très bon premier pas dans le monde aussi fascinant que complexe de la robotique et de l’IA. De quoi poser les bases de plusieurs discussions entre un enfant et ses parents à propos de sujets qui seront à l’avant-plan de l’actualité pour les prochaines années…

Robots – À la découverte de la robotique et de l’intelligence artificielle, de la Dre Henny Admoni et Amy Grimes, publié aux éditions Hurtubise, 80 pages

