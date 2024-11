Blink Twice: un parfum d’oubli

Rejoignant le club des acteurs ajoutant une corde à leur arc en passant derrière la caméra, Zoë Kravitz signe un tout premier long-métrage qui est tout sauf banal avec Blink Twice, un thriller disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD.

Frida, une serveuse travaillant dans un bar à cocktails de Los Angeles, se rend avec sa colocataire Jess à un gala bénéfice pour la fondation de Slater King, un riche milliardaire et président de la compagnie King-Tech qui, suite à un scandale d’inconduite sexuelle ayant éclaté au grand jour, a été obligé de céder sa place à la tête de l’entreprise. Au cours de la soirée, elle fait la rencontre de l’homme controversé et des atomes crochus se développent entre eux, au point où le PDG déchu l’invite à l’accompagner le soir même sur son île privée, où il se rend avec un groupe d’amis.

Dès leur arrivée, on demande aux invités de remettre leurs téléphones intelligents au personnel de l’endroit. Dans ce décor exotique et luxueux, les convives boivent du champagne, mangent des mets gastronomiques, consomment de la drogue, et font la fête sans arrêt durant des jours, mais un étrange sentiment s’insinue peu à peu, et les rires sonnent de plus en plus creux. Frida s’aperçoit qu’elle a des trous de mémoire. Elle découvre de la terre sous ses ongles, une tache de sang sur sa robe disparaît comme par magie, sa colocataire se volatilise et personne ne semble se souvenir d’elle. Quel sombre secret cette île paradisiaque abrite-t-elle?

Signe des temps, Blink Twice s’amorce avec un « trigger warning », une mise en garde avertissant les spectateurs que son contenu comprend des éléments (notamment des abus de pouvoir et de la violence à caractère sexuel) pouvant déclencher un traumatisme psychologique chez certaines personnes. Il faut dire que Slater King, le personnage principal du film, semble directement inspiré par Jeffrey Epstein et son île privée, où il a commis toutes sortes d’abus sur des femmes, dont certaines d’âge mineur, mais les rares scènes malaisantes ne sont pas gratuites, loin de là, et servent surtout à illustrer le propos de la réalisatrice.

Alors que bien des productions cinématographiques se contentent de divertir de nos jours, Blink Twice est une œuvre ayant quelque chose à dire sur notre époque, ce qui est rafraîchissant. Le film aborde la fascination qu’exerce la célébrité et la richesse, la recherche constante de gratification immédiate, l’importance accordée au paraître au détriment de l’être à l’ère des réseaux sociaux, les femmes compétitionnant entre elles au lieu de s’entraider, ou l’impunité avec laquelle les hommes riches et puissants agissent sans être inquiétés par la loi. Bien qu’un brin amorale, la finale, où la victime reprend son pouvoir en main, est très satisfaisante.

Pour une première réalisation, Zoë Kravitz se tire bien d’affaire. Elle sait filmer l’opulence comme l’exubérance de la fête, saupoudrant graduellement des indices sur la véritable nature des lieux. Le dernier tiers de l’intrigue manie la tension et la violence avec habileté. Naomi Ackie, qui s’est fait remarquer en interprétant Whitney Houston dans le film I Wanna Dance With Somebody, livre une autre performance mémorable dans la peau de Frida. Channing Tatum fait preuve d’un niveau de jeu beaucoup plus subtil qu’à l’habitude dans le rôle de Slater King. Le reste de la distribution est tout aussi impressionnant, avec des vétérans comme Christian Slater, Geena Davis, Haley Joel Osment ou Kyle MacLachlan.

L’édition haute définition de Blink Twice comprend le long-métrage sur disque Blu-ray, et s’accompagne d’un code donnant accès à une copie numérique. Il aurait été très intéressant d’entendre Zoë Kravitz parler de ses motivations pour passer derrière la caméra, de son choix de comédiens, ou des événements d’actualité ayant inspiré son scénario, mais on ne trouve absolument aucun matériel supplémentaire sur le disque, ce qui est dommage.

Avec Blink Twice, Zoë Kravitz signe un film bien de son temps qui, au lieu de se contenter de dénoncer les abus commis par des hommes riches et puissants, utilise la fiction pour inventer un châtiment à la mesure de leurs actes.

7/10

Blink Twice

Réalisation: Zoë Kravitz

Scénario: Zoë Kravitz et E.T. Feigenbaum

Avec: Naomi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat, Christian Slater, Simon Rex, Haley Osment, Geena Davis et Kyle MacLachlan

Durée: 102 minutes

Format : Blu-ray (+ copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol

Vous voulez encore plus de télévision et de cinéma? Abonnez-vous à notre podcast Rembobinage!