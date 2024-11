Le Pixel 9 Pro, pour quelques mégapixels de plus

Fidèle à ses habitudes, Google propose, peu de temps après son téléphone Pixel 9, une version « pro » du même appareil. Disponible en version standard et très grande, avec un écran de taille supérieure, ce téléphone offre une poignée d’améliorations intéressantes pour quelques centaines de dollars en plus. Mais est-ce suffisant?

Il s’agit effectivement là de la question qu’il est nécessaire de se poser. Après tout, les puces embarquées sont les mêmes, les matériaux de fabrication aussi (à l’exception de l’écran, dont la vitre est plus résistante). Idem pour les capacités d’enregistrement vidéo, si ce n’est qu’il est possible, en passant par la fonctionnalité d’optimisation vidéo, de filmer en résolution de 8K à raison de 30 images par secondes. Mais qui dispose d’un écran 8K?

Non, l’attrait de cette version pro réside surtout du côté des caméras: une troisième lentille s’ajoute ainsi à la gamme offerte à l’endo de l’appareil. Avec celle-ci, il est possible de prendre des photos au téléobjectif, avec un zoom optique maximal de 5x.

Outre cela, le Pixel 9 Pro dispose de 4 gigaoctets de mémoire vive en plus, comparativement à son « petit frère », soit 16 gigaoctets contre 12. Il est aussi possible de se procurer un modèle avec davantage d’espace de stockage embarqué – jusqu’à 1 téraoctet –, alors que le Pixel 9 est limité à un maximum de 256 gigaoctets.

Parmi les autres améliorations, on note une luminosité légèrement supérieure, ainsi qu’une taille d’affichage un peu plus importante.

Tout cela est fort bien, et fonctionne exactement comme l’affirme Google. On apprécie aussi grandement le fait qu’il est possible, si l’on passe du modèle 9 au 9 Pro, de conserver exactement le même étui, puisque les deux téléphones ont les mêmes dimensions.

Cela étant dit, est-ce suffisant? Est-ce qu’un peu plus de mémoire vive, un téléobjectif et un peu plus d’espace de stockage justifient de débourser au moins 250 $ de plus, comparativement au modèle de base? Autrement, nous avons accès aux mêmes fonctionnalités IA, y compris en matière de retouche photo. Fonctionnalités qui peuvent d’ailleurs être fort utiles.

Et donc, il faut se demander ce que nous souhaitons accomplir, en utilisant ce Pixel 9 Pro. Si le consommateur souhaite se contenter de prendre des photos à l’occasion, de consulter ses courriels et divers réseaux sociaux, ou encore de s’amuser un peu avec les options d’IA, alors le Pixel 9 de base conviendra parfaitement.

Autrement, si l’on désire vraiment prendre des photos de façon plus assidue, en variant davantage les possibilités en ce sens, alors le Pixel 9 Pro pourrait être intéressant. Mais pour 1400 $ l’unité, il est peut-être temps d’envisager l’achat d’un appareil photo spécialisé.

Fondamentalement, il n’y a rien qui cloche avec le Pixel 9 Pro, bien au contraire. L’appareil est agréable à utiliser, rapide, solide, avec un design tout en courbes… Mais l’absence de différences vraiment majeures avec le Pixel 9 ne justifie pas un rehaussement au sein de la même gamme. Pour ceux dont le téléphone a quelques années au compteur, toutefois, cette dépense de 1400 $ pourrait valoir le coût.

L’appareil évalué dans le cadre de cet article a été fourni par Google, sans droit de regard sur le contenu du texte.