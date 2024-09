Retomber en enfance, avec Super Friends: The Complete Collection

Pour souligner le 85e anniversaire de Batman, les studios Warner viennent de faire paraître le coffret Super Friends: The Complete Collection, un classique des dessins animés mettant en vedette un groupe de superhéros de DC, dont faisait partie le Chevalier Noir.

Produit par les studios Hanna-Barbera et diffusé sur la chaîne ABC entre 1973 et 1985, Super Friends a fait le bonheur de tous ceux ayant grandi à la belle époque où, le samedi matin, la télévision américaine était le paradis des enfants en raison d’une programmation constituée uniquement de dessins animés durant tout l’avant-midi. Si vous êtes de cette génération-là, vous serez heureux d’apprendre que l’émission et ses différentes itérations (Challenge of the Super Friends, The World’s Greatest Super Friends, The Legendary Super Powers Show, The Super Powers Team, etc.) est maintenant disponible dans un coffret contenant les neuf saisons de la série.

Super Friends mettait en vedette une version réduite de la Justice League composée de Superman, Wonder Woman, Aquaman, Batman et Robin. Au fil des ans, d’autres personnages sont venus grossir les rangs de ce groupe de justiciers, dont Flash, Green Lantern, Hawkman, Firestorm ou Cyborg entre autres. S’adressant clairement à un public jeunesse avec ses messages sur la conservation de l’énergie, le respect des limites de vitesse, la valeur de l’effort ou l’importance de manger des fruits et des légumes, la série proposait une version plus naïve et légère des iconiques superhéros, dont les aventures sont beaucoup plus sombres de nos jours, mais pour plusieurs, ce fût la porte d’entrée des comics publiés chez DC.

À l’origine, Super Friends mélangeait à parts égales les superhéros bien connus de DC avec la formule typique des dessins animés produits par Hanna-Barbera. Dans la toute première saison par exemple, on retrouve Wendy, Marvin et Wonder Dog, un trio calqué sur les personnages de Scooby-Doo et qui, sans aucun pouvoirs particuliers, détonnaient un peu au sein d’un groupe voué à combattre des criminels. À partir de la seconde saison, ils sont remplacés par les Wonder Twins, deux jumeaux originaires de planète Exxor capables de changer de forme, mais peu à peu, la série a délaissé ces héros secondaires pour se concentrer exclusivement sur ceux appartenant à l’univers DC.

Il est intéressant de voir les changements apportés à l’émission avec le temps. Alors que les superhéros affrontaient des ennemis génériques au début, comme des extraterrestres, des robots, des monstres, des scientifiques ou de simples voleurs, Super Friends a peu à peu incorporé les vilains de DC, et le groupe de justiciers a alors été confronté à Lex Luthor, Captain Cold, Black Manta, Brainiac, Grodd, Sinestro, Mr Mxyzptlk ou Scarecrow. La série a même fini par ajouter Darkseid et ses sbires de la planète Apokolips. Le ton est aussi progressivement devenu plus mature pour suivre le vieillissement de son public, et mieux refléter l’époque à laquelle elle était diffusée.

Effectués dans le plus pur style des productions Hanna-Barbera, les personnages simples et minimalistes évoluent sur des arrière-plans plus élaborés, qui semblent peints à la main. La qualité générale de l’animation, tout comme le style visuel, s’améliore de saison en saison, devenant de plus en plus élaborée et peaufinée. En raison des limitations techniques de ces années-là, la résolution du coffret s’affiche dans un format de 640 x 480 avec des bandes noires sur les côtés de l’écran. La série n’a malheureusement pas été restaurée pour les besoins de cette nouvelle édition, et on peut voir les saletés, égratignures et autres imperfections sur la pellicule. Les images de certains épisodes, surtout les plus vieux, sont aussi parfois un peu granuleuses.

Le coffret The Complete Collection contient les 93 épisodes de la série sur 21 DVD. On retrouve en plus une bonne dose de matériel supplémentaire, comme des quiz interactifs, des hommages aux Wonder Twins, et une bande dessinée numérique. Du côté des revuettes, une première aborde l’ajout de superhéros noirs, autochtones ou asiatiques à la série, une autre traite des figurines de Kenner issues de l’émission, et dans la troisième, plusieurs personnalités ressassent leurs souvenirs d’enfance du samedi matin, alors qu’ils passaient l’avant-midi le nez collé sur leur écran de télévision. Finalement, cinq épisodes du Legendary Super Powers Show possèdent une piste de commentaires livrée par leurs scénaristes, et l’historien de la bande dessinée et auteur bien connu Mark Waid.

J’ignore si les enfants d’aujourd’hui apprécieront autant la série Super Friends qu’à l’époque de sa diffusion, mais pour tous ceux et celles ayant grandi en écoutant ces dessins animés, ce coffret constitue un trésor inestimable qui leur fournira une belle dose de nostalgie