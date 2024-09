The Watchers: de l’autre côté du miroir

On dit que le fruit ne tombe jamais très loin de l’arbre, mais avec The Watchers, son tout premier film disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD, la fille de M. Night Shyamalan, Ishana, livre un drame fantastique qui ne repose pas sur un simple coup de théâtre, comme c’est souvent le cas des longs-métrages de son père.

Bien qu’elle soit décédée depuis plusieurs années, Mina ne s’est jamais remise de la mort de sa mère, et depuis, elle s’est éloignée de sa famille. L’Américaine habite maintenant Galway, une petite ville d’Irlande, où elle travaille dans une animalerie. Un jour, son patron lui demande de livrer un oiseau rare, un conure doré, à un zoo situé près de Belfast. En suivant son GPS, alors qu’elle s’engage dans une région boisée et isolée, sa voiture tombe mystérieusement en panne. Mina se retrouve perdue dans cette forêt dense et touffue n’apparaissant sur aucune carte. Après avoir aperçu une silhouette se faufiler entre les arbres, elle découvre un bâtiment aux allures de bunker. Trois personnes se trouvent à l’intérieur : une vieille dame, Madeline, et deux jeunes, Ciara et Daniel. Ceux-ci lui expliquent que l’endroit où elle se trouve se nomme « Le Poulailler », et que chaque soir, un énigmatique groupe appelé « les guetteurs » vient les observer à travers le miroir couvrant la surface d’un des murs. Qui sont ces entités, et pourquoi surveillent-elles les humains enfermés dans cette cage?

Avec son tout premier film, la fille du réalisateur M. Night Shyamalan, Ishana, puise dans le folklore irlandais et plus spécifiquement les mythes entourant les Tuatha Dé Danann pour signer une œuvre se présentant comme de l’horreur, mais qui s’approche davantage du drame fantastique. Lent et très atmosphérique, The Watchers devient de plus en plus intense à mesure que l’histoire progresse, mais ne suscite pas vraiment l’effroi, tout au plus un sentiment de malaise. En dehors de sa dimension surnaturelle, le thème central du scénario est le regard des autres, à travers lequel les individus se définissent, ainsi que le voyeurisme, alors que les quatre individus surveillés soir après soir par les entités mystérieuses regardent eux-mêmes durant la journée une émission de téléréalité intitulée Lair of Love. Même si les critiques n’ont pas été élogieuses, le long-métrage possède assez d’originalité et de personnalité pour se laisser regarder avec plaisir, en dépit d’une finale que l’on devine à l’avance.

Pour ses débuts en tant que cinéaste, Ishana Shyamalan fait preuve d’une belle maîtrise du médium, et elle réussit à créer une forêt sombre et labyrinthique digne de celles que l’on retrouve dans les contes de fées. Elle met en pratique la philosophie voulant que moins on voit le ou les monstres, plus leur présence est efficace, et pendant la majorité de The Watchers, on ne distingue que leurs mains ou le contour de leurs silhouettes imposantes. Vu de l’extérieur, alors que le miroir sans tain se transforme en une immense fenêtre, le « Poulailler » ressemble à une scène de théâtre incongrue posée au beau milieu de la forêt. Le jeu des acteurs est crucial dans ce genre de huis clos, et les quatre membres de la distribution tirent bien leur épingle du jeu. Si le rôle principal est celui de Mina, joué par Dakota Fanning, les trois autres comédiens (Georgina Campbell, Oliver Finnegan et Olwen Fouéré) ne sont pas secondaires pour autant, et chacun a l’occasion de briller dans le long-métrage.

La version ultra-haute définition de The Watchers contient le film sur disque 4K, et s’accompagne d’un code donnant accès à une copie numérique. On retrouve une demi-heure de contenu supplémentaire sur l’édition. Un Making Of parle du roman original duquel l’œuvre est inspirée, du tournage en Irlande et du choix de la forêt, qui est un personnage à part entière dans l’intrigue. Une revuette se consacre aux « guetteurs », de leur conception aux effets spéciaux en passant par la capture de mouvement des contorsionnistes jouant leur rôle. Une autre est dédiée à la création du décor principal du « Poulailler », et la dernière approfondit le mythe irlandais des Tuatha Dé Danann. Finalement, on a droit à une dizaine de minutes de la téléréalité Lair of Love, dont on peut voir des extraits dans le long-métrage.

Même s’il ne s’agit pas d’une œuvre parfaite, Ishana Shyamalan livre un premier film qui laisse entrevoir tout son potentiel de réalisatrice, et les amateurs de mythologie apprécieront la réinterprétation du folklore irlandais à laquelle nous convie The Watchers.

6.5/10

The Watchers

Réalisation: Ishana Shyamalan

Scénario: Ishana Shyamalan et A.M. Shine

Avec: Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Fouéré, Oliver Finnegan, Alistair Brammer, John Lynch et Siobhan Hewlett

Durée: 102 minutes

Format : UHD (4K et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol