L’histoire du monde par les cartes, un concentré de civilisation

Tout. Enfin, presque tout. Toute l’histoire de l’humanité, et même la préhistoire, concentrée en quelques centaines de pages richement illustrées. Et tout cela publié en français aux éditions Hurtubise, s’il vous plaît.

L’histoire du monde par les cartes: personne ne gagnera de prix d’originalité pour le titre, certes, mais c’est là l’exemple idéal d’un ouvrage qui est clair et direct avec le lecteur. Voici ce que ces pages peuvent offrir, sans compromis, sans trucs ni astuces.

Adapté d’une version anglaise d’abord publié chez DK, qui est rattachée à Penguin Random House, ce recueil tenant autant du beau livre que de l’encyclopédie s’attaque à forte partie. Après tout, avec un sujet si vaste (et le mot est faible), comment choisir ce qui est vraiment important. Et comment, de plus, transposer ces informations en format visuel? L’expression par les cartes du titre n’est pas là pour rien, après tout.

Et si Hurtubise a l’habitude de ces atlas, avec leurs bons et leurs mauvais côtés, les données transmises ici ne tiennent pas seulement de la géographie, mais d’une forme de vulgarisation qui tient parfois de la haute voltige. Comment peut-on, en effet, résumer des sujets aussi complexes et importants que l’apparition de l’écriture ou la décolonisation de l’Asie en quelques lignes, sans compter des photos, une ou plusieurs cartes, ainsi que d’autres éléments visuels?

Sans surprise, évidemment, Hurtubise ne prétend certainement pas proposer une recension complète de ces événements historiques. Ni, bien sûr, passer à travers tous les moments importants de l’histoire de notre civilisation. Des centaines de milliers de livres ont déjà été publiés, afin d’expliquer et de comprendre des événements allant des guerres de la Grèce antique, par exemple, à la lutte contre la crise climatique.

Cependant, on reconnaîtra aisément que non seulement les incontournables sont évidemment présents, dans ce recueil, mais aussi que l’on semble avoir porté une attention particulière à l’idée d’éviter de trop se concentrer sur des événements s’étant déroulés en Europe, en Amérique du Nord, ou dans l’ensemble de l’Occident. Ainsi, de nombreuses pages sont consacrées à des moments historiques moins bien connus dans nos contrées, comme l’émergence du pouvoir impérial chinois, l’apparition de l’Âge de fer en Afrique, la modernisation du Japon au 19e siècle, ou encore la guerre civile russe après la révolution communiste, pour ne nommer que ceux-là.

On trouvera, ici et là, un très petit nombre d’informations incomplètes, ou plutôt datant d’un certains nombres d’années. Il est d’ailleurs étrange que la section sur l’unité européenne indique que le Royaume-Uni devrait officialiser son « Brexit » en 2019, alors que la partie sur la COVID-19, qui clôt l’ouvrage, semblait être à jour en date de 2023.

On notera aussi certains noms qui n’ont pas été traduits de l’anglais au français, généralement des noms d’endroits sur des cartes.

Mais ces erreurs ou ces indications quelque peu périmées sont extrêmement rares; autrement, bien franchement, nous sommes devant un ouvrage qui accomplit parfaitement ce que les gens de chez Hurtubise devaient avoir en tête lorsqu’est venu le temps de concevoir ce recueil.

L’histoire du monde par les cartes est un bijou d’équilibre entre la complexité, l’ampleur des sujets traités et la nécessité de tout caser en quelques centaines de pages, plutôt qu’en quelques centaines de milliers. Le tout articulé autour d’une mise en page magnifique. Que demander de plus?

L’histoire du monde par les cartes, publié aux éditions Hurtubise, 355 pages