The Fall Guy: hommage aux cascadeurs

Beaucoup plus qu’un simple film d’action, The Fall Guy, disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD, constitue une célébration des cascadeurs et des nombreux artisans qui travaillent dans l’ombre afin que la magie du cinéma opère.

Colt Seavers a la réputation d’être l’un des meilleurs cascadeurs d’Hollywood. Depuis maintenant six ans, il est la doublure officielle de la vedette de films d’action Tom Ryder. Il est également en couple avec Jody Moreno, une cadreuse rêvant de devenir réalisatrice. Un jour, suite à une cascade ayant mal tourné, il est grièvement blessé au dos lors d’une chute. Il abandonne alors sa carrière de rêve et sa petite amie, et se contente désormais de stationner des voitures pour le compte d’un restaurant mexicain, le El Cacatua del Capitan.

Dix-huit mois plus tard, il reçoit un appel de la productrice Gail Meyer, pour qui il a longtemps travaillé. Mal prise, cette dernière lui demande de reprendre du service sur la mégaproduction Metalstorm, présentement en tournage à Sydney en Australie. Colt refuse d’abord l’offre, mais apprenant qu’il s’agit du tout premier film réalisé par Jody Moreno et que celle-ci l’a demandé spécifiquement, il finit par accepter. Sur place, on l’informe que Tom Ryder est disparu depuis quelques jours, ce qui menace de faire dérailler le tournage. Pour sauver la production de son ex, Colt fera des pieds et des mains pour retrouver la capricieuse vedette.

Il n’est pas nécessaire de connaître la série télévisée des années 1980 sur laquelle The Fall Guy est basé pour apprécier ce long-métrage fort amusant de David Leitch. Malgré l’omniprésence des écrans verts et des effets spéciaux par ordinateur, les productions cinématographiques sont toujours aussi dépendantes des cascadeurs pour donner vie à des scènes d’action spectaculaires. Voilà pourquoi, en braquant les projecteurs sur ces travailleurs de l’ombre qui récoltent les coups et les blessures, mais pas la gloire, ainsi que les équipes techniques rendant leurs prouesses possibles, le film propose un regard privilégié sur l’industrie du cinéma.

Puisqu’il présente un film dans un film, The Fall Guy possède un côté méta bien assumé. Tout en constituant une véritable lettre d’amour aux productions du petit et du grand écran et en multipliant les références à des œuvres comme Fast and Furious, The Lords of the Ring, The Last of the Mohican, Miami Vice ou Six Million Dollar Man, le long-métrage se moque allégrement de l’industrie cinématographique actuelle, de l’égo démesuré de certaines vedettes en passant par les producteurs prêts à excuser leurs pires comportements. Le réalisateur trouve l’équilibre parfait entre action et comédie, en plus de saupoudrer un brin de romance à travers l’intrigue.

Comme il a lui-même pratiqué le métier de cascadeur avant de passer à la réalisation, David Leitch était vraiment un choix parfait pour signer The Fall Guy. En plus de bien connaître le milieu, ce dernier met les cascades à l’honneur, et ses scènes d’action sont beaucoup plus créatives et inventives que ce que l’on peut voir habituellement dans ce genre de film. Il s’amuse également beaucoup avec Metalstorm, le film de science-fiction que l’équipe de production est en train de tourner, et insère des images à mi-chemin entre la plus récente mouture de Dune et Mad Max: Fury Road. C’est visuellement assez intéressant pour nous donner envie de voir ce long-métrage, et ça serait hilarant que ce soit le prochain projet de Leitch.

La tête d’affiche de The Fall Guy est définitivement Ryan Gosling, présent dans 97% des scènes du film, et sa performance dans le rôle de Colt Seavers est à la fois crédible et attachante. Il partage la vedette avec Emily Blunt, qui interprète la réalisatrice Jody Moreno et dont le jeu est aussi juste qu’à l’habitude. Campant la star hollywoodienne Tom Ryder, Aaron Taylor-Johnson est foncièrement détestable, au point où l’on pourrait facilement croire qu’il s’agit d’un acteur à l’égo démesuré avec qui il est très difficile de travailler. Lee Majors et Heather Thomas, les acteurs originaux de la série télévisée des années 1980, font aussi une petite apparition.

L’édition Blu-ray de The Fall Guy inclut deux disques, l’un avec la version présentée en salles et l’autre avec la version étendue, contenant vingt minutes supplémentaires. Pour un film nous entraînant dans les coulisses d’un tournage, pas étonnant qu’on retrouve plus d’une heure de matériel supplémentaire, dont une piste de commentaires livrée par le réalisateur et la productrice Kelly McCormick, un bêtisier des décrochages les plus drôles survenus sur le plateau, et la version alternative de cinq scènes. On compte en plus sept revuettes, qui relatent la genèse du projet, montrent comment les cascades les plus spectaculaires ont été réalisées, ou expliquent que Metalstorm est un vrai film de série B des années 1970.

J’ai été agréablement surpris par The Fall Guy, un film qui accorde aux cinéphiles un regard privilégié sur la façon dont les longs-métrages sont faits, et ce long-métrage de David Leitch plaira autant à ceux et celles qui apprécient autant l’action débridée que la comédie.

7.5/10

The Fall Guy

Réalisation: David Leitch

Scénario: Drew Pearce (d’après les personnages créés par Glen A. Larson)

Avec: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Teresa Palmer, Stephanie Hsu, Winston Duke et Ben Knight

Durée: 126 minutes

Format : Blu-ray

Langue : Anglais, français et espagnol