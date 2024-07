Un ballet sanglant pour Abigail

Avec la quantité phénoménale de films de vampires ayant été réalisés depuis Nosferatu en 1922, il n’est pas évident d’apporter quelque chose de nouveau à la formule. Pourtant, c’est exactement ce que réussit à faire le long-métrage Abigail, disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD.

Âgée de douze ans, Abigail est une fillette qui, comme bien d’autres de son âge, rêve de devenir ballerine, mais dont le père, Kristof Lazaar, est un homme extrêmement riche et puissant. Un soir, après sa pratique de ballet, son chauffeur privé la ramène à la maison.

À peine rentrée, un groupe de six malfaiteurs cagoulés la kidnappent dans une opération professionnelle exécutée avec minutie. Ils la droguent, lui bandent les yeux, et la conduisent dans un manoir délabré situé à l’extérieur de la ville. Sur place, l’homme qui les a engagés pour cette mission, un certain monsieur Lambert, les informe qu’ils doivent la garder en captivité pendant 24 heures, le temps de toucher la rançon de 50 millions de dollars. Malheureusement pour les ravisseurs, ils ignorent l’identité précise de la jeune fille qu’ils viennent d’enlever, et les choses dérapent rapidement, alors qu’ils se mettent à mourir mystérieusement les uns après les autres.

Film d’horreur plus amusant qu’épeurant, Abigail ajoute une touche de surnaturel à la classique histoire de kidnapping, ce qui lui permet d’inverser complètement les rôles en cours de route, alors que la « pauvre victime sans défense » se transforme en un redoutable prédateur. Puisque cette information se trouve dans la bande-annonce, je ne pense pas vendre de punch en dévoilant que la fillette est en fait un vampire, qui ne fera littéralement qu’une bouchée du groupe de malfaiteurs.

En plus d’un mélange des genres très réussi, le long-métrage se moque allègrement des clichés habituels, comme l’ail ou les crucifix, et si les scènes de violence sont d’une rare intensité et contiennent des torrents d’hémoglobine, le scénario s’attarde tout de même à la personnalité bien différente de chacun des six bandits, qui ne servent pas uniquement de chair à canon ici et dont les interactions viennent pimenter l’intrigue.

Ce n’est pas la première fois que Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett réalisent à quatre mains, puisqu’ils ont également signé conjointement le Scream de 2022. La majorité d’Abigail se déroule dans un seul et unique lieu, mais la cinématographie évite la monotonie visuelle parfois associée aux huis clos en utilisant comme décor un manoir gothique digne de la maison de la famille Addams.

Le long-métrage peut en plus compter sur une distribution impeccable, avec des talents tels que Giancarlo Esposito, Dan Stevens ou Kathryn Newton. Jouant un Québécois musclé mais pas vite vite, Kevin Durand est facilement le personnage le plus cocasse du groupe. Le film n’aurait pas aussi bien fonctionné sans la jeune et talentueuse Alisha Weir dans rôle-titre, et celle-ci est lugubre à souhait avec ses dents de carnassier, son tutu ensanglanté et les petits pas de danse qu’elle effectue lorsqu’elle attaque ses victimes.

La version Combo-Pack d’Abigail contient le film sur disques Blu-ray et DVD, mais n’inclut pas de code pour télécharger une copie numérique. On compte une bonne dose de matériel supplémentaire sur l’édition, dont quatre scènes retirées du montage, une compilation des décrochages les plus drôles survenus sur le plateau, ainsi qu’une piste de commentaires livrée par Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett et le monteur Michael P. Shawyer. Quatre revuettes complètent le menu. La première se consacre aux choix des effets pratiques plutôt que par ordinateur, et à la quantité industrielle de faux sang utilisée. Dans la seconde, les comédiens principaux présentent leurs personnages. La troisième aborde la transformation de la jeune fille adorable en monstre et sa performance remarquable, tandis que la dernière explore la relation entre les deux réalisateurs et leur méthode de travail pour signer un long-métrage conjointement.

Si vous cherchez un film de vampires qui, sans se prendre au sérieux, réussit tout de même à sortir des sentiers battus, vous ne serez certainement pas déçu avec Abigail, une œuvre aussi sanglante que comique.

7/10

Abigail

Réalisation: Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett

Scénario: Stephen Shields, Guy Busick

Avec: Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir, William Catlett, Kathryn Newton, Kevin Durand, Angus Cloud et Giancarlo Esposito

Durée: 109 minutes

Format : Combo-Pack (Blu-ray et DVD)

Langue : Anglais, français et espagnol

