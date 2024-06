Un sommeil profond avec le Manta Pro Sleep Mask

Attention: ce produit est endormant. Et, pour une fois, il s’agit d’une bonne chose. La compagnie Manta propose en effet la version « pro » de son masque visant à favoriser le sommeil. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la solution se trouve parfois du côté des idées simples et efficaces.

Simples et efficaces, oui, car c’est aussi Manta qui propose le Sleep Arc, sorte d’oreiller à la courbure ajustable destiné à l’environnement de bureau. Et si ce dernier avait des allures d’invention de l’ère spatiale, le Pro Sleep Mask, lui, a certainement un petit côté futuriste, mais la chose ressemble, eh bien, à un masque.

Le point intéressant de celui-ci est d’ailleurs du côté des coussinets qui viennent non pas appuyer sur les yeux, comme pourrait le faire un simple masque de tissu, mais plutôt sur les structures osseuses situées au-dessus et sous les yeux, histoire d’éviter une pression indésirable.

L’espace ainsi ménagé permet aussi de battre des cils sans que ceux-ci ne heurtent quelque barrière que ce soit. Bref, le dormeur peut roupiller en paix.

Et… et c’est tout! Pas de mécanismes sophistiqués, pas de pile à recharger, pas de méthode d’installation ou d’utilisation à mémoriser… Manta propose des modèles de son masque avec diffusion de vapeur pour les yeux, ou encore avec du son, mais le modèle Pro est tout ce qu’il y a de plus normal, voire de plus banal.

Avec un tissu suffisamment épais pour véritablement bloquer les sources lumineuses et ainsi s’assurer d’une nuit véritablement… nocturne, le produit est franchement agréable et efficace. D’autant plus qu’une paire de bouchons en mousse est comprise dans l’ensemble, ce qui permet aussi, bien que de façon relativement traditionnelle, de se couper du bruit.

Seul bémol: le masque est conçu pour ceux et celles qui dorment sur le côté, en raison de son attache velcro qui peut sembler quelque peu épaisse si l’on se couche sur le dos, et sur un oreiller relativement raide de surcroît.

Offert pour 80 $ US, le masque Pro Sleep de Manta est idéal pour ceux et celles qui ont le sommeil léger, ou qui préfèrent se retrouver dans le noir absolu, que ce soit dans le lit personnel, à l’hôtel, ou encore en déplacement. Retrouver les bras de Morphée est soudainement devenu plus facile…