Une sieste sur le pouce avec le Manta Nap Arc

Compagnie spécialisée dans les accessoires permettant d’améliorer le sommeil, que ce soit à la maison ou en déplacement, Manta Sleep propose un nouveau produit pour le bureau: le Nap Arc. Présenté comme un oreiller ajustable visant à donner l’occasion de roupiller pendant 15, 30, voire 60 minutes sur son lieu de travail, le Nap Arc soulève des questions plus vastes sur l’organisation du travail et la possibilité de recharger ses batteries, comme le veut l’expression.

À la base, l’idée n’est pas folle: plutôt que de traîner un véritable oreiller au bureau, chose qui ferait certainement sourciller, le Nap Arc se présente sous la forme d’une pièce de tissu flexible d’une longueur d’environ 40 centimètres, pour un peu plus d’une dizaine de centimètres de large.

Pour ajuster le tout à la hauteur désirée, il suffit de modifier la longueur de la sangle située sous le produit: en raccourcissant celle-ci, le coussin forme un arc de cercle qui fait « monter » la partie où l’on pourra ensuite poser la tête. Et l’espace vide situé sous cet arc servira, si on le souhaite, d’endroit où installer ses mains.

Le tout, dit-on, permet de disposer d’un moyen rapide et peu encombrant pour se reposer pendant quelques minutes, avant de desserrer la courroie et de ranger le produit redevenu plat.

Dans un contexte idéal, ce produit représenterait une recommandation facile. Mais le Nap Arc vient aussi avec certains inconvénients et quelques remises en question.

Tout d’abord, le produit implique de se coucher vers l’avant, en posant une partie du visage sur le coussin; on peut imaginer que cela puisse être risqué si l’on bouge beaucoup dans notre sommeil, voire inconfortable pour les personnes qui dorment habituellement sur le dos, surtout que le coussin est mou, mais pas très mou.

Il y a aussi le risque, si l’on est assis dans une chaise à roulettes, de glisser peu à peu vers l’arrière… et que notre visage tombe de cet oreiller nouveau genre.

Dans un contexte plus vaste toutefois, et si l’on peut tout à fait concevoir d’avoir besoin d’une sieste éclair pour récupérer un peu d’énergie, impossible de ne pas imaginer l’utilisateur lambda de ce produit, perdu dans son cubicule aux murs gris voguant dans un océan de cubicules aux murs gris, qui est si épuisé par son travail qui doive dormir à son bureau. N’est-il pas possible de mieux organiser le travail pour que les employés soient moins fatigués? Ne peut-on pas aménager un coin repos, où siester dans un fauteuil confortable ne serait pas mal vu?

Bien sûr, rien dans tout cela n’est la faute de Manta Sleep ou de son oreiller ajustable. Et en l’absence de ces aménagements, ce produit, vendu à 75 $ US, pourrait effectivement permettre à bien des gens de se reposer un peu, histoire que le reste de la journée soit plus agréable.

En attendant une nouvelle façon de penser le travail, ce produit est donc une solution utile et intéressante. Avis aux amateurs de siestes…