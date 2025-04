Lego Creator: le lapin et ses amis pour Pâques

Les propositions thématiques de Lego ne manquent pas; mais heureusement, au-delà des modèles basés sur des franchises (avec des prix à l’avenant), la célèbre entreprise propose aussi des idées simples, efficaces et polyvalentes. C’est le cas de la gamme Creator et ses constructions 3 en 1.

À l’approche de Pâques, d’ailleurs, pourquoi ne pas assembler un lapin? Lego propose près d’uen trentaine d’options, dans cette série, options qui vont des dinosaures aux maisons de ville, en passant par une navette spatiale, une dactylo, un astronaute, ou encore une roue à hamsters – avec rongeurs sympathiques, bien évidemment.

Mais concentrons-nous sur notre lapin, donc. Avec 326 pièces, ladite bête à grandes oreilles s’assemble rapidement, surtout si l’on combine les efforts de deux adultes pour y parvenir. En moins d’une heure, environ, les trois sacs de pièces se retrouvent vidés de leur contenu, et nous avons, devant nos, un rongeur accompagné d’un petit arbuste fleuri comprenant un tournesol et un trèfle à quatre feuilles, mais aussi l’inévitable carotte.

L’intérêt de cette proposition est double, voire triple: tout d’abord, qui peut être contre de jolis animaux? Mais plus sérieusement, ce modèle a, à défaut de disposer d’une expression plus appropriée, « l’air vivant ». Cela est sans doute imputable au fait que non seulement les pièces fournies pour former l’extérieur de la bête sont souvent courbes, mais aussi que la tête, les pattes et les oreilles forment toutes des parties amovibles.

Et, enfin, à l’instar des autres modèles de cette gamme, Lego prévoit déjà, instructions et pièces supplémentaires à l’appui, que l’on pourra effectuer d’autres constructions; dans ce cas-ci, ce qui ressemble à un fennec, ainsi qu’un bébé phoque.

Cela ne date pas d’hier que Lego inclut, généralement à la fin de ses livrets d’instructions, d’autres options, d’autres modèles à construire, mais généralement sans proposer quoi que ce soit pour y parvenir. Cette fois, il y a bien trois livrets d’instructions dans la boîte… Avec une mention indiquant, sans surprise, qu’il n’est pas possible de construire les trois animaux d’un coup; il faudra plutôt choisir lequel assembler, puis récupérer les briques en plastique si l’on change d’idée et que l’on souhaite en monter un autre.

Bien franchement, l’idée est excellente: on a ainsi l’impression d’en avoir « plus pour son argent » (pour les adultes), alors que les enfants disposent de plus d’options, et donc d’une certaine « rejouabilité ».

Quant au reste, Lego est fidèle à elle-même: les instructions sont généralement très claires, aucune pièce ne manquait à l’appel, et il est même indiqué que jusqu’à trois personnes peuvent collaborer pour construire notre animal à fourrure ici présent, bien qu’il soit certainement question d’enfants, ici, plutôt que d’adultes.

On évoque aussi une application mobile pour aider à la construction, mais bien franchement, pour une fois que l’on peut justement déposer notre téléphone, pourquoi se priver de ce plaisir?

Sympathique, rigolo, joli et facile d’assemblage, ce lapin en legos, de la gamme Creator, plaira certainement aux petits, mais aussi aux grands.