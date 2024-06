The American Society of Magical Negroes: magie noire

Avec The American Society of Magical Negroes, son tout premier film maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD, le réalisateur Kobi Libii livre une comédie romantique qui se démarque des autres longs-métrages du genre grâce à sa touche de satire sociale.

Aren Mbondo, un artiste afro-américain de 27 ans, participe à une exposition collective. Le public à la galerie d’art est exclusivement blanc, et toutes les œuvres sont rapidement vendues à l’exception de la sienne. Alors que, dépité, il quitte l’endroit, il est suivi et abordé par Roger, le barman de l’événement, qui lui propose un emploi payant au sein d’une firme de service à la clientèle d’un genre plutôt particulier. Se nommant « The American Society of Magical Negroes », l’organisation a pour mission de combattre l’inconfort que les Blancs ressentent à l’égard de leurs concitoyens Noirs, et de veiller à leur bien-être afin d’assurer une meilleure existence à leurs frères et sœurs de couleur. Aren doit tout faire pour rendre heureux son premier client, Jason, un designer graphique, mais lorsque celui-ci manifeste l’envie de sortir avec la fille dont il est amoureux, les choses se compliquent.

Dans le cinéma et la fiction, un « Magical Negro » (ou Noir magique en français) est un personnage de soutien possédant une intuition particulière ou des pouvoirs surnaturels et qui existe uniquement pour venir en aide à un protagoniste blanc. On peut penser à John Coffey dans The Green Mile, mais les exemples sont nombreux. Le scénariste et réalisateur Kobi Libii applique ce principe du faire-valoir à la société américaine elle-même pour créer l’organisation secrète au cœur de The American Society of Magical Negroes.

Utilisant un ton léger pour aborder des sujets lourds comme le racisme systémique ou le privilège blanc, on pourrait penser que le film est d’abord et avant tout une satire sociale, et même si cet élément n’est pas absent de l’œuvre, c’est l’aspect comédie romantique qui finit par prendre le dessus, ce qui est un peu dommage, mais ne justifie certainement pas les très mauvaises critiques que le long-métrage a reçu.

Pour une toute première réalisation, Kobi Libii tire assez bien son épingle du jeu. Si la majorité de The American Society of Magical Negroes possède une facture réaliste assez proche du téléroman, le cinéaste incorpore des éléments fantasmagoriques à son œuvre, avec des téléportations, des trappes secrètes menant à des lieux majestueux, ou des lampes à l’huile rejouant des images du passé dans leur fumée. Dans le rôle principal, Justice Smith, qu’on a pu voir dans la franchise Jurassic World ou Dungeon & Dragons : Honor Among Thieves, livre une performance nuancée et authentique, et on peut sentir l’évolution progressive de son personnage de jeune homme timide qui prendra de plus en plus confiance en lui-même. Jouant son mentor Roger, David Alan Grier est très attachant. On remarque également la participation de Aisha Hinds (Under the Dome, Godzilla: King of the Monsters) au sein de la distribution.

La version haute définition de The American Society of Magical Negroes comprend le film sur disque Blu-ray, mais ne contient pas de code pour télécharger une copie numérique, comme c’est de plus en plus la norme.

En plus d’une piste de commentaires livrée par le scénariste, réalisateur et producteur Kobi Libii, on retrouve trois courtes revuettes de cinq minutes chacune sur l’édition. Les comédiens parlent de leurs personnages et de leur expérience de tournage dans la première. La seconde se consacre à l’aspect visuel de la magie que l’on peut voir dans le film, aux décors et aux costumes.

La dernière explique comment l’idée de base, conçue originalement pour être un court sketch humoristique, a pris de l’ampleur jusqu’à devenir un long-métrage complet.

J’ignore si c’est parce que les gens ont mal compris la satire derrière le concept ou si c’est l’utilisation du mot en « N » dans le titre qui a choqué certaines sensibilités, mais une chose est sûre : The American Society of Magical Negroes est bien meilleur que la maigre cote de 3 sur 10 que les cinéphiles lui ont donnée sur IMDB.

5.5/10

The American Society of Magical Negroes

Réalisation et scénario: Kobi Libii

Avec: Justice Smith, David Alan Grier, Zachary Barton, Mia Ford, Anthony Coons, Gillian Vigman, Robbie Troy et Aisha Hinds

Durée: 104 minutes

Format : Blu-ray

Langue : Anglais, français et espagnol