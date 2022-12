Encore plus d’invités et de mystères pour la seconde saison de Scooby-Doo and Guess Who?

Disponible depuis la semaine dernière en DVD, la deuxième saison de la série d’animation Scooby-Doo and Guess Who? continue de mettre en vedette un invité différent à chaque épisode afin d’aider les membres de l’agence Mystery Inc. à résoudre des énigmes.

Depuis maintenant plus d’un demi-siècle, Fred Jones, Velma Dinkley, Daphne Blake, Norville « Shaggy » Rogers et son chien parlant Scooby-Doo, les membres de l’agence Mystery Inc., passent leur vie à élucider des mystères et à démasquer des magouilleurs, des promoteurs immobiliers véreux, des chercheurs de trésor et toutes sortes de gens mal intentionnés qui tentent de se faire passer pour des créatures surnaturelles afin d’empocher un magot. Ayant donné naissance à une vingtaine de séries télévisées et de longs-métrages au fil des ans, la formule initiale a assez peu changé, mais en 2019, Scooby-Doo and Guess Who? a eu la brillante idée d’incorporer au groupe un invité différent à chaque épisode, ce qui a eu pour effet de revitaliser la franchise. La deuxième saison, disponible depuis peu, transporte les éternels adolescents à travers les États-Unis, mais également aux quatre coins du globe, avec des escales à Paris, la mer des Sargasses, la forêt amazonienne ou le mont Kilimandjaro.

Parmi les vedettes de cette nouvelle saison de Scooby-Doo and Guess Who?, on retrouve des célébrités du petit et du grand écran, dont Morgan Freeman, Jason Sudeikis, Carol Burnett, Lucy Liu, Sean Astin, Jessica Biel et Billy Dee Williams, des musiciens comme Cher, le rappeur Macklemore, Reverend Run de Run D.M.C. ou Axl Rose, mais aussi des personnalités provenant d’horizons variés, parmi lesquels la fille de Muhammad Ali, Laila, l’ancien footballeur et commentateur sportif Terry Bradshaw, ou le chef cuisinier et auteur Alton Brown. Tous les épisodes intègrent les particularités de la personne invitée au sein de l’intrigue. L’enquête prend place durant une compétition de goinfrage de hot-dogs pour le mangeur professionnel Joey Chestnut, un défilé de mode pour la mannequin Gigi Hadid, un centre de ski pour la championne olympique de planche à neige Chloe Kim, ou une émission de Jeopardy pour l’animateur Alex Trebek.

Même si elle contient des éléments appartenant au monde de l’horreur, la série est surtout axée autour d’un humour léger, et bon enfant. Scooby-Doo and Guess Who? vise aussi un public adulte à travers ses invités. Après tout, les jeunes ne connaissent sûrement pas Carol Burnett. Chaque épisode suit la même formule. Les adolescents débarquent dans un nouvel endroit et sont confrontés à la présence d’un monstre. Velma commence à accumuler les indices, tandis que Shaggy et Scooby-Doo s’empiffrent et prennent leurs jambes à leur cou à la moindre frayeur. Fred pose un piège pour capturer la créature, et le groupe la démasque. Après que Velma ait expliqué les motivations du malfrat, la personne qui se cachait derrière le costume déclare invariablement : « And I would have gotten away with it too, if it weren’t for you meddling kids ». Pour cette raison, l’épisode avec Morgan Freeman, où ce dernier réalise un documentaire et questionne les méthodes habituelles, et pas toujours optimales, du groupe, est sans doute le meilleur de cette deuxième saison.

Continuant la tradition des dessins animés d’Hannah-Barbera, l’animation est constituée de personnages en 2D aux lignes simples et aux couleurs pleines, posés sur des arrière-plans peints beaucoup plus élaborés. Les dessins des invités sont vraiment très ressemblants, au point où on les reconnaîtrait immédiatement même si leur nom n’était pas indiqué dans le générique d’intro. À l’exception du moment où ils se déguisent brièvement pour berner le monstre, les membres du Mystery Inc, portent les mêmes vêtements depuis un quart de siècle. Le doublage est d’ailleurs effectué par les mêmes acteurs depuis bonne lurette. Matthew Lillard prête sa voix à Shaggy, Kate Micucci incarne Velma, Grey Griffin tient le rôle de Daphne, et le vétéran Frank Welker assume à la fois les personnages de Scooby-Doo et de Fred. Dans un épisode un peu plus méta d’ailleurs, les héros de la série rencontreront les comédiens qui les interprètent.

Le coffret Scooby-Doo and Guess Who? The Complete Second Season contient vingt-quatre épisodes de 22 minutes chacun sur quatre disques au format DVD. Il aurait été intéressant d’entendre les invités discuter de leur réaction quand ils ont été conviés à participer à l’émission, s’ils ont trouvé que l’intrigue les représentaient bien, ou encore leurs premiers souvenirs de la série, mais il n’y a malheureusement aucun matériel supplémentaire sur l’édition, ce qui constitue une occasion ratée.

Ce n’est pas n’importe quelle série d’animation qui pourrait avoir des invités aussi prestigieux que Sean Astin, Cher, Lucy Liu ou Morgan Freeman, mais ils ont tout à fait leurs places aux côtés de Fred, Velma, Daphne, Shaggy et Scooby-Doo, des personnages devenus, avec raison, de véritables monuments de la culture populaire, et des célébrités à leur façon.

7/10

Scooby-Doo and Guess Who? The Complete Second Season

Réalisation: Frank Paur, Sean Bishop, Mike Milo et Kexx Singleton

Scénario: Thomas Krajewski, Michael Ryan, Caroline Farah, Benjamin Townsend, Benjamin Lapides, Rob Hoegee, Laura Sreebny (d’après les personnages créés par William Hanna et Joseph Barbera)

Avec: Frank Welker, Matthew Lillard, Grey Griffin, Kate Micucci, Morgan Freeman, Sean Astin, Axl Rose et Cher

Durée: 572 minutes

Format : DVD (quatre disques)

Langue : Anglais et espagnol (avec sous-titres français)