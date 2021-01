Des invités et des mystères pour Scooby-Doo and Guess Who?

On assiste à un véritable renouveau de Scooby-Doo depuis quelque temps, et après un long-métrage en 3D et un spécial d’Halloween parus l’an dernier, on a maintenant doit au lancement d’une toute nouvelle série d’animation en DVD, intitulée Scooby-Doo and Guess Who?.

Mélangeant un peu d’horreur à beaucoup de comédie, la série d’animation Scooby-Doo and Guess Who? reprend tous les ingrédients ayant fait le succès de la franchise depuis 1969. Qu’ils voyagent à travers les États-Unis, l’Angleterre, la Grèce, la Sicile (ou même dans l’espace), Fred, Vera, Daphne, Shaggy et son chien parlant Scooby-Doo sont immanquablement confrontés à l’apparition de momies, de sorcières, de démons, de loups-garous ou de revenants de toutes sortes, mais qu’il s’agisse de promoteurs immobiliers véreux, d’escrocs patentés ou de voleurs utilisant des costumes, des appareils sophistiqués ou des projections, les éternels adolescents de l’agence Mystery Inc. trouvent toujours une explication rationnelle derrière ces phénomènes supposément surnaturels, et coffrent les coupables à chaque fois.

La grande nouveauté de Scooby-Doo and Guess Who? est d’inclure un invité de marque à chaque épisode. Parfois, ce sont de personnages fictifs, comme Sherlock Holmes, Abraham Lincoln, Batman ou Wonder Woman, mais la plupart du temps, il s’agit de personnalités publiques jouant leur propre rôle. Cette première saison met en vedette des acteurs et des comédiens bien connus, parmi lesquels Wanda Sykes, Whoopi Goldberg, Kenan Thompson, Mark Hamill, Steve Buscemi, George Takei, Ricky Gervais, Christian Slater ou Malcom McDowell, mais également des musiciens, dont Sia ou le groupe The Hex Girls, les ventriloques Jeff Dunham et Darci Lynne Farmer, la danseuse et chorégraphe Maddie Ziegler, le joueur de basketball Chris Paul, ou les vulgarisateurs scientifiques Bill Nye et Neil deGrasse Tyson.

Scooby-Doo and Guess Who? ne se contente pas d’ajouter des personnalités à la formule, mais propose des scénarios inspirés de leurs invités. Connu pour son amour du fast food, l’humoriste Jim Gaffigan participera à un concours de goinfrage dans l’épisode le mettant en vedette. Reprenant son rôle de Steve Quincy Urkel de la série Family Matters, Jaleel White multipliera les gaffes et les maladresses dans le sien. Penn & Teller seront plongés au cœur d’un mystère impliquant le fantôme d’un célèbre magicien hantant un casino de Las Vegas (où on pourra d’ailleurs entendre parler pour la première fois Teller, habituellement muet comme une carpe), et même pourchassé par un dinosaure cherchant à le dévorer, Weird Al Yankovic livrera plusieurs chansons en s’accompagnant à l’accordéon.

Avec ses personnages aux lignes simples et aux couleurs pleines posés sur des arrière-plans peints à l’aquarelle, Scooby-Doo and Guess Who? respecte à la lettre l’esthétique de la série originale, et à part les tablettes, les téléphones intelligents et autres gadgets modernes, on pourrait même croire qu’elle a été conçue dans les années 1970. Non seulement les membres de Mystery Inc. portent les mêmes tenues qu’il y a cinquante ans, mais les dessins sont assez ressemblants pour qu’on devine la plupart du temps qui est l’invité avant même qu’il ne soit présenté. Frank Welker, qui prête sa voix à Scooby-Doo et Fred Jones depuis les touts débuts de l’émission, est encore de la partie. Shaggy est interprété par Matthew Lillard, qui incarnait le personnage dans les deux films avec de vrais comédiens des années 2000. Grey Griffin joue Daphne, et Kate Micucci Velma.

Disponible depuis la semaine dernière, le coffret Scooby-Doo and Guess Who? comprend l’intégrale de cette première saison, soit vingt-six épisodes de 22 minutes chacun, sur quatre disques au format DVD. On ne trouve par contre pas de code pour télécharger une copie numérique, et même si on aurait aimé entendre les invités partager leur expérience, aucun matériel supplémentaire ne vient agrémenter l’édition.

En invitant une foule de personnalités à participer aux enquêtes de Mystery Inc., Scooby-Doo and Guess Who? a trouvé une façon inventive de donner un nouveau souffle à la franchise, et cette première saison fort amusante plaira autant aux jeunes d’aujourd’hui qu’à ceux et celles qui ont grandi avec la série.

7/10

Scooby-Doo and Guess Who?

Réalisation : Jae Kim, Frank Paur, Mike Milo, Gavin Dell, Thomas Krajeswki, Sean Bishop, Chris Bailey

Scénario : Michael Ryan, Mark Hoffmeier, Caroline Farah, Analisa LaBianco (d’après les personnages créés par William Hanna et Joseph Barbera)

Avec : Frank Welker, Matthew Lillard, Grey Griffin, Kate Micucci, Mark Hamill, Whoopi Goldberg, Kevin Conroy et plusieurs autres

Durée : 572 minutes

Format : DVD (4 disques)

Langue : Anglais et espagnol (avec sous-titres français)

