Happy Halloween, Scooby-Doo: la trouille des citrouilles

Pandémie oblige, l’Halloween risque d’être bien différente pour les jeunes cette année, mais ils pourront tout de même célébrer la fête de l’épouvante dans le confort de leur foyer, avec le film d’animation Happy Halloween, Scooby-Doo!, disponible cette semaine en DVD.

Le docteur Jonathan Crane, un vilain mieux connu sous le nom de Scarecrow, s’est échappé de l’asile d’Arkham quelques jours avant le 31 octobre. Alors que la parade de l’Halloween dans la petite ville de Crystal Cove vient tout juste de s’ébranler, Daphne, Fred, Velma, Shaggy et Scooby-Doo réussissent à le capturer, et à mettre en échec ses plans machiavéliques visant à relâcher un gaz hallucinogène dans la population afin de mieux la terroriser. Une fois leur devoir accompli, les membres de l’agence Mystery Incorporated s’apprêtent à célébrer comme il se doit, avec déguisements et bonbons, mais un déversement de produits toxiques dans un champ local donne naissance à des citrouilles maléfiques, surnommées « Jackal Lanterns », qui se mettent à attaquer les citoyens. Il revient donc à Scooby-Doo et sa bande d’affronter cette nouvelle menace, et d’empêcher que la fête soit gâchée.

Contrairement au film Scoob! paru plus tôt cette année, qui versait du côté du fantastique, Happy Halloween, Scooby-Doo! renoue avec les thèmes d’horreur ayant fait la réputation de la série. Réalisé en 2D plutôt qu’en images de synthèse, le style visuel de cette animation est beaucoup plus fidèle à l’émission originale, ce qui risque de plaire davantage aux amateurs de longue date des dessins animés. Grâce au rachat de la franchise d’Hanna-Barbera par Warner, on a droit à un croisement avec les personnages de DC Comics, notamment Scarecrow, un vilain habituellement associé à l’univers de Batman, et en plus de Daphne, Fred, Velma, Shaggy et Scooby-Doo, ce spécial d’Halloween inclut aussi la participation d’Elvira, maîtresse des ténèbres, ainsi que celle de Bill Nye, connu sous le sobriquet de « The Science Guy ».

En dépit de ses citrouilles diaboliques, de son lugubre épouvantail et autres icônes de l’horreur, Happy Halloween, Scooby-Doo! conserve un humour bon enfant, qui conviendra à toute la famille. Bill Nye fera don d’une toute nouvelle camionnette au groupe, la « Mystery Machine X », dotée d’un moteur électrique, au grand déplaisir de Fred qui s’ennuiera tout au long de l’aventure de son bon vieux véhicule au look « Flower power ». L’hologramme de Nye sur le tableau de bord prêtera main-forte à la bande de Scooby-Doo, mais ce dernier s’absentera dans les moments critiques pour donner des bonbons aux enfants sonnant à sa porte. Le film lance même une petite pique à l’autonomie des moteurs électriques, et la camionnette tombera en panne au beau milieu d’une poursuite sur l’autoroute.

Les fidèles des dessins animés d’antan seront heureux de retrouver Frank Welker, l’interprète de Scooby-Doo depuis la série originale des années 1970, mais ayant atteint l’âge vénérable de 74 ans, ce dernier commence à être un peu trop vieux pour prêter aussi sa voix à Fred Jones, un jeune adulte censé être dans la vingtaine. Matthew Lillard, qui incarnait Shaggy dans les deux films avec des acteurs en chair et en os parus dans les années 2000, reprend du service pour Happy Halloween, Scooby-Doo!. Grey Griffin et Kate Micucci, deux comédiennes habituées à l’animation, effectuent respectivement le doublage de Daphne et Velma. Cassandra Peterson assume elle-même son célèbre personnage d’Elvira, et Bill Nye joue son propre rôle.

L’édition de Happy Halloween, Scooby-Doo! maintenant disponible contient le film sur un seul disque au format DVD. D’une durée presque équivalente au programme principal, le matériel supplémentaire comprend trois épisodes complets, oscillant entre 21 et 23 minutes chacun, et provenant de différentes moutures de la franchise, soit Halloween, tiré de l’émission Be Cool, Scooby-Doo!, A Scooby-Doo Halloween issu de What’s New Scooby-Doo?, et Ghost Who’s Coming to Dinner, de la série A Pup Named Scooby-Doo, mettant en vedette un jeune Scooby-Doo. Dans les faits, le coffret propose donc pas moins de quatre films d’animation, ce qui représente une excellente valeur pour une vingtaine de dollars.

L’Halloween constitue le contexte parfait pour une bande d’amis dont la passion est de lever le voile sur des mystères supposément paranormaux, et Happy Halloween, Scooby-Doo! est un film d’animation amusant, qui ne fera pas trop peur aux jeunes cinéphiles, mais juste assez.

6.5/10

Happy Halloween, Scooby-Doo!

Réalisation : Maxwell Atoms

Scénario : Maxwell Atoms (d’après les personnages créés par William Hanna et Joseph Barbera)

Avec : Frank Welker, Matthew Lillard, Grey Griffin, Kate Micucci, Dwight Schultz, Cassandra Peterson et Bill Nye

Durée : 80 minutes

Format : DVD

Langue : Anglais, français et espagnol

