Petite saucette dans l’horreur, avec Night Swim

Inspiré du court-métrage du même nom paru en 2014 et produit par Jason Blum et James Wan, deux icônes du monde de l’horreur, on ne peut malheureusement pas dire que le film Night Swim, disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD, nage en eaux très profondes.

En 1992, par un soir d’été, une fillette se noie dans la piscine familiale en tentant de récupérer le jouet de son frère malade flottant à la surface. Des décennies plus tard, ignorant tout du drame s’étant déroulé en ces lieux des années plus tôt, Ray Waller, un joueur de baseball professionnel dont la carrière s’est abruptement arrêtée en raison d’une maladie dégénérative, son épouse Eve et leurs deux enfants, Izzy et Elliot, achètent la maison et y emménagent. Puisque sa thérapie exige des séances de natations quotidiennes, Ray est charmé par la présence d’une piscine dans sa cour arrière. Après seulement quelques baignades, ses symptômes s’atténuent drastiquement, au point où son médecin parle d’une guérison quasi miraculeuse, mais de leur côté, ses enfants sont la proie de macabres hallucinations lorsqu’ils se trouvent à proximité de l’endroit. Se pourrait-il que, sous ses eaux calmes et bleutées, la piscine cache un terrible secret?

Force est d’avouer que la prémisse derrière Night Swim est assez originale et, à ma connaissance, l’idée d’une piscine hantée n’a jamais été exploitée par le cinéma d’horreur auparavant, mais c’est probablement parce qu’elle est un peu ridicule quand on y pense. Une piscine ne peut traquer ou poursuivre ses victimes, qui doivent nécessairement s’y baigner pour subir ses effets maléfiques. Les occasions de suspense sont donc somme toute assez limitées. Il faut un certain talent pour transformer un objet familier du quotidien en source d’effroi, et Bryce McGuire, dont c’est le tout premier long-métrage, ne réussit cet exploit qu’à moitié. Il incorpore heureusement d’autres thématiques à son intrigue, dont le concept du puits aux souhaits, de l’eau miraculeuse comme celle de Lourdes, ainsi que la notion de sacrifice de sa famille au nom de l’avancement de sa carrière, mais même si le film est généralement subtil et s’appuie davantage sur l’ambiance que les excès de violence, le résultat demeure plutôt mitigé.

Visuellement, Bryce McGuire fait preuve d’une belle maturité pour un réalisateur signant son premier long-métrage. En plus des nombreuses séquences sous-marines, il immerge parfois sa caméra à moitié dans la piscine, avec la ligne de flottaison séparant l’image en deux, ou filme la surface à travers le reflet trouble de l’eau. Il ne se limite pas à des scènes nocturnes, et plusieurs moments se déroulent en plein jour, ce qui est plus rare pour un film d’horreur. Même s’il n’y a pas de grosses têtes d’affiche, le travail des comédiens est adéquat. Dans le rôle de Ray Waller, Wyatt Russell (le fils de Kurt) affiche la mélancolie d’un homme qui doit faire une croix sur sa carrière en raison de sa maladie et qui a beaucoup de mal à s’adapter à sa nouvelle vie. Dans la peau de son épouse, Kerry Condon livre une performance authentique. Même le jeu des deux enfants, interprétés par Amélie Hoeferle (Izzy) et Gavin Warren (Elliot), est juste.

La version Combo Pack de Night Swim comprend le film sur disques Blu-ray et DVD, et compte près de 25 minutes de matériel supplémentaire. En plus d’une piste de commentaires livrée par le réalisateur, on trouve quatre revuettes sur l’édition. Dans la première, l’équipe parle du plaisir de collaborer avec Jason Blum et James Wan. Bryce McGuire aborde l’influence de Creature from the Black Lagoon ainsi que de la création des revenants noyés dans la seconde. La troisième explore les défis techniques de tourner dans (et sous) l’eau, tandis que la dernière présente les coulisses de la scène où deux jeunes jouent à Marco Polo dans la piscine. Il est cependant dommage que la production n’aie pas inclut le court-métrage original de 2014 duquel le long-métrage est inspiré.

Night Swim n’est pas le pire film d’horreur produit cette année, mais malheureusement, en dépit d’une prémisse assez originale, le long-métrage s’avère peu remarquable, et même les inconditionnels de cinéma de genre risquent de ne pas y trouver leur compte.

5.5/10

Night Swim

Réalisation: Bryce McGuire

Scénario: Bryce McGuire et Rod Blackhurst

Avec: Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle, Gavin Warren, Jodi Long, Nancy Lenehan, Eddie Martinez et Elijah J. Roberts

Durée: 98 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray et DVD)

Langue : Anglais, français et espagnol