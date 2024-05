The Beekeeper: apiculteur de choc

Les amateurs de films d’action survoltée qui préfèrent la violence et le style à la substance ont de quoi se mettre sous la dent avec The Beekeeper, un long-métrage de David Ayer mettant en vedette Jason Statham et disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD.

Adam Clay est un homme dans la quarantaine vivant à l’écart du monde et élevant des abeilles dans la campagne paisible du Massachusetts depuis la grange qu’il loue à Eloise Parker, une enseignante à la retraite. Un jour, sa logeuse est victime du United Data Group, un infâme groupe de pirates informatiques qui, en prenant en otage les données sur le disque dur de son ordinateur à l’aide d’un rançongiciel, réussit à lui soutirer son fonds de pension, ses numéros de carte de crédit, ainsi que la somme de deux millions de dollars dans son compte de banque.

Le hic, c’est que cet argent n’est pas à elle, mais appartient plutôt à une fondation venant en aide aux enfants défavorisés dont elle est la gestionnaire. Terriblement affectée par le vol, Eloise Parker se suicide. Révolté par les agissements des fraudeurs, Clay, qui possède manifestement un passé trouble de tueur, demande l’aide de son ancienne organisation pour localiser les coupables. Il se rend à leur centre d’appel et fait carrément exploser la bâtisse. Loin de mettre un point final à l’affaire, ce geste déclenchera une véritable guerre avec certaines personnes parmi les plus puissantes et dangereuses de l’élite américaine.

Alors que les fraudes informatiques de plus en plus sophistiquées et répandues visant les personnes âgées (et pas toujours familières avec la technologie) font régulièrement la manchette, The Beekeeper est certainement un film de son temps. Force est de constater que le fil conducteur est assez mince et ne sert au final que de prétexte à enfiler des scènes de batailles toutes plus explosives les unes que les autres, mais après tout, la seule mort de son chien a suffi pour entraîner John Wick dans une hécatombe s’étalant sur pas moins de quatre long-métrages. On a donc déjà vu pire.

On ressent une certaine satisfaction à voir un dur à cuir de la trempe de Jason Statham tabasser sans pitié des milléniaux arrogants s’en prenant aux membres les plus vulnérables de la société, mais le cinéaste David Ayer (à qui l’on doit entre autres End of Watch et le premier Suicide Squad) semble prendre un malin plaisir à torturer et faire souffrir ces hackers sans scrupules, au point où l’on en vient à penser que la mère du réalisateur a dû être victime de fraudeurs du même genre, et qu’il cherche à se venger de la seule façon qu’il connaisse, en faisant un long-métrage.

Truffé de combats particulièrement brutaux et ultraviolents, The Beekeeper propose un ballet sanglant qui devrait répondre pleinement aux attentes des amateurs de films d’action en quête de sensations fortes. Le « héros » place une carabine dans la bouche d’un de ses agresseurs et lui casse les dents, qui volent dans les airs. Il coupe les doigts d’un bandit à l’aide d’une scie sauteuse, assomme un homme à coups d’extincteur dans le front, ou décharge le contenu d’une agrafeuse dans le visage d’un autre. Le film ne s’adresse définitivement pas aux cœurs sensibles.

Évidemment, on n’embauche pas Jason Statham pour lui faire jouer des états d’âmes, mais bien pour ses prouesses physiques. Même si son personnage stoïque d’Adam Clay est un homme de peu de mots, il a quand même quelques excellentes répliques à travers le film. La seule touche de subtilité du long-métrage vient de Emmy Raver-Lampman (The Umbrella Academy), qui interprète la fille d’Eloise Parker, une agente du FBI déchirée entre le désir de respecter la loi et celui de venger le suicide de sa mère. Joss Hutcherson, légèrement caricatural dans la peau d’un millénial détestable à souhait, Jeremy Irons, toujours aussi juste, et Minnie Driver complètent la distribution.

La version ultra-haute définition de The Beekeeper maintenant disponible contient le film sur disque 4K et s’accompagne d’un code donnant accès à une copie numérique. Chose plutôt rare de nos jours, il n’y a aucune forme de matériel supplémentaire sur l’édition. Pas de piste de commentaires, pas de scène retirée du montage, aucune entrevue avec les acteurs ou le réalisateur, absolument rien du tout. Ceux et celles qui veulent en apprendre davantage sur la production devront donc se tourner vers l’Internet.

Si vous cherchez un film profond avec un scénario intelligent et une psychologie de personnages fouillée, The Beekeeper n’est pas pour vous, mais pour les amateurs d’action, d’explosions et de combats frénétiques, le long-métrage de David Ayer se présente comme une sorte de John Wick doté d’un soupçon de conscience sociale.

6/10

The Beekeeper

Réalisation: David Ayer

Scénario: Kurt Wimmer

Avec: Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Joss Hutcherson, Jeremy Irons, Minnie Driver, Bobby Naderi, Jemma Redgrave et Phylicia Rashad

Durée: 105 minutes

Format : UHD (4K et copie numérique)

Langue : Anglais seulement

