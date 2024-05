57 000 neurones dans 1 millimètre cube

Des chercheurs ont publié une carte d’un millimètre cube du cerveau…. qui contient tout de même 57 000 neurones et 150 millions de synapses, ces points de contact entre deux neurones.

C’est le travail le plus détaillé du genre, depuis une douzaine d’années que plusieurs équipes à travers le monde s’attaquent à une « cartographie » du cerveau. On appelle cela le « connectome », c’est-à-dire la carte des connexions entre les neurones —puisque c’est dans ces connexions, et non dans les neurones eux-mêmes, que réside la gigantesque complexité du cerveau. À lui seul, le Human Brain Project a dépensé 600 millions d’euros en une décennie et conduit à des milliers de recherches, mais l’objectif ultime —une carte exhaustive— relève encore de la science-fiction.

À preuve, ce millimètre cube, obtenu du cortex d’une femme de 45 ans, ne représente qu’un millionième d’un cerveau. Mais il réussit quand même à dévoiler de nouvelles surprises: des neurones qui s’enroulent sur eux-mêmes pour former des noeuds, des paires de neurones qui sont presque des jumeaux l’un de l’autre, et des façons inattendues par lesquelles se créent des connexions entre les neurones. L’équipe de l’Université Harvard et de Google Research a découpé ce fragment en 5000 « tranches » — chacune faisant 34 nanomètres d’épaisseur — qui ont été ensuite analysées par des microscopes électroniques.

La quantité d’information que cela représente, et qui est accessible gratuitement en ligne, est telle que seuls les programmes d’intelligence artificielle pouvaient faire une synthèse de ces 5000 tranches pour générer une carte 3D. Mais pour une vérification détaillée par des humains — à la recherche des inévitables erreurs qui se glissent dans le travail fait par l’IA — il faudra peut-être des années: pour l’instant, notent les chercheurs dans leur article, publié le 10 mai par la revue Science, des centaines de neurones ont été vérifiés, sur 57 000.

En tout, le cerveau humain abrite entre 85 et 100 milliards de neurones. Mais sachant que chaque neurone a plusieurs connexions avec ses voisins — et que les chercheurs ont identifié des cas inédits de 50 connexions — la marche est encore haute.