The Croods – A New Age: le retour des Cro-Mignons

Les amateurs de The Croods auront dû attendre huit bonnes années avant d’avoir droit à une nouvelle aventure de la petite famille préhistorique, mais l’attente en valait la peine, comme on peut le constater avec A New Age, la suite du film d’animation disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD.

Après avoir perdu la sécurité de leur grotte, mais découvert le feu dans le premier film de la série, les Crood continuent toujours leur périple afin de trouver un endroit idéal où s’installer. Ayant survécu à d’innombrables bêtes féroces et à des catastrophes naturelles aux allures de fin du monde, Grug, Ugga, Eep, Thunk et les autres doivent maintenant faire face à un défi d’un tout autre ordre suite à leur rencontre avec les Betterman, une famille beaucoup plus évoluée. Ces derniers les invitent à partager leur paradis terrestre, protégé du monde extérieur derrière des murs de bambous, mais la difficile coexistence entre hommes des cavernes et Homos sapiens finira par dégénérer en véritable guerre des clans. Les deux familles seront toutefois obligées de mettre leurs différences de côté et de travailler ensemble lorsqu’un nouveau danger menace de tous les faire disparaître.

Sous le couvert d’un choc de culture entre Cro-Magnons et Homos sapiens, The Croods: A New Age se présente comme une sorte de lutte des classes de l’âge de pierre, opposant des intellectuels élitistes vivant dans l’abondance à une bande de primitifs peu raffinés, mais au bon cœur. Ce second volet de la franchise possède un petit côté Flintstones, avec des versions préhistoriques de certaines commodités modernes, dont la toilette, l’ascenseur, ou l’album de photos de familles, constitué de pictogrammes sur des feuilles de palmier, et ces inventions apportent beaucoup d’humour à l’histoire. Thunk, l’adolescent des Crood qui n’a jamais vu de fenêtre de sa vie, passera par exemple son temps à regarder au travers comme s’il s’agissait d’une télévision. Aussi mignonne, mais plus drôle que le premier film, cette suite plaira définitivement à tous les membres de la famille, et pas seulement aux jeunes.

Comme toutes les productions de DreamWorks, les animations dans The Croods: A New Age sont d’une grande qualité. Si les personnages ont l’air de poupées en caoutchouc, les environnements arborent des rendus photoréalistes où les rochers, les poils, le feu, l’eau, ou l’écorce des arbres semblent vrais plutôt que fabriqués en image de synthèse. Les animateurs se sont beaucoup amusés cette fois-ci avec les animaux préhistoriques, et on retrouve plusieurs croisements improbables entre un loup et une araignée, une poule et un phoque, un cochon et un crocodile, ou un kangourou et un tatou. Le premier film comptait déjà une impressionnante distribution, avec Nicolas Cage (Grug), Catherine Keener (Ugga), Ryan Reynolds (Guy) ou Emma Stone (Eep), et s’ils reprennent tous leurs rôles, de nouveaux talents s’ajoutent à cette suite, parmi lesquels Peter Dinklage et Leslie Mann (Phil et Hope Betterman).

L’édition haute définition de The Croods: A New Age comprend le long-métrage sur disques Blu-ray et DVD, ainsi qu’un code pour télécharger une copie numérique. En plus d’une piste de commentaires livrée par le réalisateur Joel Crawford, le producteur Mark Swift, le scénariste en chef Januel Mercado et le monteur Jim Ryan, on trouve une foule de matériel supplémentaire, dont huit scènes retirées du montage, les décrochages les plus drôles des comédiens dans le studio de doublage, une revuette sur les acteurs principaux du film, une autre sur l’évolution de la franchise, un bref cours pour dessiner dans le style des hommes des cavernes, et trois courts-métrages d’animation, deux mettant en vedette les héros préhistoriques (World’s First Pranks et Little Red Bronana Bread), et un troisième sans rapport des studios DreamWorks, intitulé To: Gerard.

The Croods : A New Age a su développer et faire évoluer l’univers du premier film sans se répéter, ce qui n’est pas toujours le cas avec les suites, et cette animation amusante constitue le choix parfait pour égayer la semaine de relâche.

7.5/10

The Croods: A New Age

Réalisation : Joel Crawford

Scénario : Kevin Hageman, Dan Hageman, Paul Fisher et Bob Logan

Avec : Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Clark Duke, Leslie Mann et Peter Dinklage

Durée : 95 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray + DVD + copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol

