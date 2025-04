Entretiens #113: Elections, Rebel News, And The Propaganda War

After Rebel News and other far-right « media » organizations « hijacked » the leaders’ electoral debates, during the 2025 federal elections, Christopher Dornan, a former associate professor at the University of Carleton, is worried about the future of Canada’s media landscape. At Entretiens journalistiques, he says that Rebel News and other « political provocateurs » must be blocked.

