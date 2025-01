Le couple Pagé-Naidoo, un chassé-croisé révolutionnaire

Paru fin 2024, D’Amour et de Révolution (Druide) a tout son sens et sa pertinence en 2025. D’autant plus avec tous les chambardements que connaît notre monde titubant face à la gronde trumpienne des derniers jours, il est sain voire thérapeutique de s’accorder une lecture sensible et intelligente sur l’amour liant deux cœurs battants: le couple Lucie Pagé et Jay Naidoo.

Journaliste et écrivaine québécoise, elle fut au front de l’apartheid d’Afrique du Sud pour Radio-Canada. Et lui, un proche de Mandela, d’origine indienne, bafoué pour sa lutte menée pour l’éradication de l’une des formes les plus abjectes de racisme au siècle dernier.

C’est un ouvrage de près de 400 pages qui se découvrent comme une histoire et ses chapitres d’existence. Simplement, par la naissance d’un couple, mais pas n’importe lequel.

Deux êtres épris l’un de l’autre, ayant deux continents à apprivoiser, deux cultures à intégrer pour que l’amour se forge et perdure face aux vents et marées.

Car ce qui émeut au fil du récit réside dans la puissance d’aimer malgré les terribles obstacles, certains plus gravissimes que d’autres. Outre la langue, la religion ou l’adoption commune d’une cuisine québéco-indienne, Lucie et Jay sont confrontés à la terrible distance opposant l’Afrique australe au Québec. Chacun exprime son attachement à l’autre, mais aussi combien il peut être ardu et déstabilisant d’être soi dans un couple que tout pourrait dissoudre.

Un témoignage touchant de Lucie Pagé l’exprime: « La distance amène l’absence. Et ces longues périodes sans Jay étaient en train de me miner. Il a tellement été absent durant les grands changements en Afrique du Sud, qui était la période où j’élevais les enfants, que j’en ai vomi de ces éloignements.

Littéralement. »

De la romance au réalisme tranchant, Lucie et Jay ponctuent leur histoire à quatre mains par des séquences heureuses : d’humour et d’eau fraîche. On y lit des scènes de vie légères comme un doux sirop sur l’apprêté de leur révolution dont l’amitié entre Mandela et le couple « au milieu de l’une des plus grandes transitions politiques du XXe siècle. » Tout cela est fort instructif, autant sur le plan de l’histoire que de la passion pour deux âmes sœurs incarnant l’art de vivre pour l’autre.

D’Amour et de Révolution (Druide, Collection Reliefs)

392 pages – 29,95$