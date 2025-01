Rembobinage Express #06: Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Le plus british des duos est de retour! Les irremplaçables Wallace et Gromit, respectivement l’inventeur le plus étrange du Royaume-Uni, et le chien le plus intelligent (et muet) du pays, sont maintenant aux prises avec une horde de gnomes robotiques particulièrement mal intentionnés. Dans cet épisode de Rembobinage Express, Hugo et Chloé se font du bien à l’âme avec A Vengeance Most Fowl.

