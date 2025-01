Rembobinage #151: Squid Game S02, L’Amour Ouf et War of the Rohirrim

Pour le premier épisode de Rembobinage de 2025, Hugo et Kevin passent en revue les oeuvres écoutées entre deux bouchées de dinde, ou encore entre deux marches au gros soleil, dans le Sud. De la science-fiction à la violence gratuite, en passant par l’espionnage et les sentiments plus nobles, il est question de la deuxième saison de SQUID GAME, de L’AMOUR OUF, de SKELETON CREW, de BLACK DOVES et de LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM.

