La cartomancie du territoire, l’amour qui fait mal

Le Québec, terre magnifique. Le Québec, terre malmenée. Le Québec, terre volée. Dans La cartomancie du territoire, un documentaire à saveur de récit quasi initiatique réalisé par Philippe Ducros, le cinéphile découvre à la fois la beauté de ce vaste pays, mais aussi les profondes cicatrices que l’on y trouve, principalement chez ceux qui l’habitaient avant l’arrivée des Blancs.

Plutôt que d’opter pour une forme classique, nous avons ici, donc, un long-métrage aux allures de road trip initiatique. Roulant sur des kilomètres et des kilomètres (et des kilomètres) de routes bien souvent désertes, à l’exception de camions chargés à ras bord de troncs d’arbres, le cinéaste s’appuie principalement sur une narration forte pour tisser le fil conducteur de son oeuvre.

Bien sûr, nous avons les entrevues traditionnelles avec certains intervenants, notamment des membres de Premières Nations, mais cette Cartomancie s’apprécie d’abord et avant tout sous une forme audio, en quelque sorte, alors que défilent devant nous de gigantesques paysages cachant adroitement leur côté sombre.

Et de ce territoire du Québec, on nous rapportera de nombreux maux: l’envoi vers les « réserves », le vol des terres, la raffe des années 1960, les pensionnats…

Tout cela est essentiel, bien entendu. Et plus que nécessaire. Mais, et c’est là un peu le paradoxe de la chose, tous ces sujets, aussi bien traités puissent-ils l’être ici, dans l’oeil de M. Ducros, sont déjà connus des individus s’intéressant un tant soit peu à ces enjeux.

Donc, malgré une facture visuelle et une trame scénaristique audacieuses, La cartomancie du territoire sonne légèrement comme du réchauffé. Non pas que l’idée soit mauvaise, loin de là, encore une fois, mais on n’y trouve rien de spécialement nouveau. Idem pour le côté « récit initiatique », alors que le film décrit davantage les choses, plutôt que de les montrer. Nous sommes au cinéma, pourtant.

Très bel objet cinématographique, aux allures de conte fantastique, mais bien ancré dans une réalité profondément triste, La cartomancie du territoire est un documentaire qui repousse, comme tant d’autres, la formule consacrée. À voir, surtout si l’on ne connaît pas encore les obstacles que devra surmonter le Québec, et les fissures qui strient ce grand pays.

