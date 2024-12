Best Wallet totalise près de 1,5M de dollars 5 jours après le début de sa prévente – Le token apparaît en tête de liste sur Crypto.com

Le nouveau token Best Wallet ($BEST) a officiellement atteint les 1,5 millions après le succès de sa prévente qui a débuté ce lundi.

Initialement, la campagne de financement était destinée aux utilisateurs de la fonctionnalité “Upcoming tokens” de Best Wallet. Afin d’aider ses investisseurs, la plateforme sélectionne les projets les plus prometteurs du marché. Mais grâce à la prévente publique, les utilisateurs non-Best Wallet peuvent participer et profiter des avantages de Best Wallet, un portefeuille Web3 de premier plan.

En seulement 5 jours, les nouveaux investisseurs ont constitué près de 500 000$ de capital.

Best Wallet profite du soutien massif de sa communauté et de ses capacités uniques, afin de se démarquer des portefeuilles populaires tels que MetaMask ou Trust Wallet.

Par exemple, CatSlap ($SLAP), l’une des crypto-monnaies validées et lancées à travers Upcoming Tokens, offre à ses premiers investisseurs un retour d’investissement impressionnant de 1 892% en seulement une semaine.

Le succès de la crypto-monnaie a d’autant plus boosté la réputation de Best Wallet, que plusieurs utilisateurs la considèrent comme étant le portefeuille Bitcoin parfait pour naviguer rapidement dans la dynamique de la hausse en 2024 et découvrir les meilleures opportunités du marché.

En rejoignant l’ascension de Best Wallet, les investisseurs peuvent obtenir le jeton $BEST à seulement 0,02285$. Mais pour profiter de ce bas prix, n’attendez surtout pas ! Car dans 26 heures seulement, la prévente passera à sa prochaine étape, ce qui conduira à une augmentation du prix du jeton.

CatSlap grimpe la marche de la seconde place sur le podium de Crypto.Com, grâce à Best Wallet

En sélectionnant CatSlap parmi ses projets sur Upcoming Tokens, Best Wallet a fait un choix judicieux. Non seulement, la valeur du jeton est restée plus élevée que lors de son introduction, mais il occupe également la 2ème place parmi la liste des crypto-monnaies les plus populaires sur Crypto.com au cours des dernières 24 heures.

Cependant, $SLAP n’est pas la seule réussite. Pepe Unchained ($PEPU), une mème crypto inspirée par le personnage emblématique de PEPE a séduit le monde cryptographique. Avec sa propre blockchain, son échange décentralisée (DEX), sa plateforme de lancement de meme coin et ses plusieurs fonctionnalités, les investisseurs ont collecté jusqu’à plus de 57 millions de dollars lors de la prévente.

L’engouement autour du jeton $PEPU est aujourd’hui à son comble, surtout à l’approche de sa cotation sur les principales places de marché boursier dans 14 jours, ce qui constitue une menace sérieuse pour son prédécesseur Pepe, ($PEPE). Alors, n’attendez plus pour découvrir Pepe Unchained.

D’autres projets prometteurs présentées sur Upcoming Tokens tels que Flockerz ($FLOCK) une première dans le secteur du Vote-2-Earn à reposer sur une meme coin, ainsi que Crypto All-Stars ($STARS), qui propose la première memecoin et plateforme de stacking unifiée. Ces deux projets ont déjà atteint, respectivement, 3,7 millions de dollars et 6,7 millions de dollars.

Best Wallet se démarque des autres portefeuilles, non seulement parce qu’il aide les utilisateurs à découvrir les potentielles opportunités à saisir, mais les tient au courant de l’évolution en temps réel des projets. Par exemple, avec $SLAP, les utilisateurs peuvent suivre de près la crypto grâce à un compte à rebours prévoyant les annonces critiques, leur permettant de se positionner à l’avance avant que la nouvelle ne soit annoncée.

Les avantages des utilisateurs du jeton $BEST au sein de l’écosystème Best Wallet

Best Wallet ne se limite pas à un simple portefeuille crypto – Il s’agit d’un véritable écosystème. Il propose sa propre bourse décentralisée ainsi que la Best Card, un service de carte de débit qui sera très bientôt disponible.

C’est au cœur de cet univers en expansion qu’on retrouve la crypto $BEST, qui offre à ses détenteurs plusieurs avantages considérables.

Par le simple fait de détenir des jetons $BEST, les investisseurs peuvent bénéficier de frais réduits sur les échanges et le off-ramping, grâce au partenariat de Best Wallet avec plus de 200 échanges décentralisées (DEX) et plus de 200 ponts inter-chaînes.

Plus encore, Best Wallet agit comme étant un multiplicateur de récompense de staking, permettant à ses investisseurs de recevoir des récompenses plus que juteuses grâce à l’agrégateur de staking à haut rendement du portefeuille.

Les détenteurs de $BEST peuvent également bénéficier d’avantages exclusifs en ce qui concerne l’intégration de iGaming sur Best Wallet. Il s’agit ici de tours gratuits, l’accès à des loopboxes, des bonus de dépôt de premier ordre, des jeux gratuits et des frais de retrait réduits

C’est la raison pour laquelle la base d’utilisateurs de Best Wallet s’est multipliée, avec une augmentation mensuelle de 50%. Cette augmentation constante du nombre d’utilisateurs contribue à la prise de valeur de la plateforme et accentue la notoriété de $BEST grâce à un puissant effet de réseau.

L’interface utilisateur conviviale de Best Wallet constitue un facteur clé d’adoption

La conception exceptionnellement conviviale de Best Wallet favorise aussi la croissance du nombre d’utilisateurs de Best Wallet. En effet, une étude récente a démontré qu’une mauvaise expérience utilisateur constitue l’un des principaux obstacles à l’adoption des portefeuilles crypto, ce qui rend leur utilisation difficile.

Une expérience client plus fluide et plus intuitive peut encourager les investisseurs à adopter les portefeuilles crypto.

Best Wallet propose une interface intuitive et facile à prendre en main. Avec une interface transparente et hautement personnalisable, il permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience. Par exemple, ils pourront nommer leurs portefeuilles et ajuster les couleurs selon leurs préférences, afin d’ajouter une touche personnelle à l’application.

L’alimentation de votre portefeuille est tout aussi simple, avec plusieurs options de paiement et plus de 100 monnaies fiduciaires (USD-EUR-GBP) disponibles pour la conversion en crypto-monnaies. Le dépôt de fonds sur comptes bancaires peut se faire en quelques clics.

Ces nombreuses caractéristiques font de Best Wallet le favori pour les utilisateurs en quête de simplicité et de facilité d’utilisation, loin des portefeuilles crypto difficiles à prendre en main. Il n’est donc pas étonnant de voir sur les chaîne YouTube que Best Wallet est considéré comme le seul portefeuille crypto dont les investisseurs ont besoin.

Rejoignez le mouvement et achetez vos token $BEST

Pour participer à la prévente et devenir un détenteur de jetons $BEST, visitez le site officiel de la prévente de Best Wallet, connectez votre portefeuille et achetez vos jetons via le widget sécurisé.

Si vous avez déjà téléchargé l’application Best Wallet via Google Play ou l’Apple App Store, vous pouvez acheter directement vos jetons depuis l’application grâce à la fonction “Upcoming Tokens”.

Sur l’application Best Wallet, vous pouvez acheter des jetons $BEST avec une carte bancaire ou en utilisant n’importe quelle crypto-monnaie que vous détenez, à condition des les échanger contre de l’ETH ou de l’USDT, afin de profiter des fonctionnalités premium, de frais réduits et de l’accès anticipé aux futures préventes. L’application prend également en charge les cartes bancaires et Google Pay.

Les utilisateurs peuvent aussi choisir de mettre leurs jetons $BEST nouvellement achetés en stacking, avec un taux d’intérêt de 4,004%, leur permettant de doubler rapidement leurs avoirs.

Restez au courant des dernières nouvelles et annonces concernant le projet en rejoignant la communauté sur X, sur Telegram, ou encore sur Discord.

Acheter des jetons de Best Wallet