Au moins une personne sur quatre a déjà joué aux jeux d’argent dans le monde. Que ce soit les paris au billard, les jeux de bingo, la loterie, les jeux de tables et autres jeux de casino, les jeux de hasard séduisent plus que jamais avec la montée en puissance des paris en ligne. Le marché mondial des jeux d’argent en ligne à lui seul devrait dépasser les 114 milliards de dollars d’ici 2028. Découvrez dans cet article les plus grands pays de jeux d’argent.

1.Les États-Unis

Les États-Unis occupent la tête de peloton des plus grands joueurs avec des gains bruts totaux de 119 milliards de dollars dans les jeux d’argent. De fait, les USA sont l’État le plus puissant au monde avec une superficie de 9,4 millions de km² et une population estimée à 333 millions d’habitants. Cette puissance se manifeste aussi dans le secteur des jeux de hasard, avec toute une ville réputée comme capitale mondiale du casino, Las Vegas. Parmi les formes de jeux les plus courantes aux États-Unis, on trouve les machines à sous dans les meilleurs casino , les paris sportifs, les tombolas, la loterie et les jeux de bingo. La cour Suprême a légalisé les paris sportifs dans une cinquantaine d’États.

2.La Chine

Contre toute attente, ce pays hyper conservateur s’intéresse au marché des jeux d’argent et fait même partie des leaders. Et oui ! La Chine est le deuxième plus grand pays de jeux d’argent au monde avec des gains bruts totaux de 70 milliards de dollars. Des chiffres étonnants quand on sait que les jeux de hasard sont toujours illégaux dans le pays. Avec ses 1,4 milliard d’habitants et une superficie 9 400 000 km², la Chine constitue une véritable appétence pour les opérateurs de jeux d’argent. Dès lors, des casinos clandestins continuent d’opérer dans le pays en même temps que les jeux en ligne et les jeux traditionnels comme le mah-jong qui sont tous des jeux d’argent. De plus, les jeux de hasard sont autorisés à Macao , une région administrative spéciale de la Chine.

3.Le Japon

Les gains totaux bruts aux jeux d’argent sont évalués à 50 milliards de dollars au Japon. Malgré que le Code pénal japonais interdise de nombreuses formes de jeux de hasard, le Japon fait partie des leaders du marché derrière la Chine et les États-Unis. Le pays a une superficie de 900 000 km² et une population estimée à 126 millions d’habitants, soit une bonne pioche pour les fournisseurs de jeux d’argent. Cependant, les seuls jeux d’argent légaux au Japon sont les courses hippiques et les paris sportifs. Là encore, les gains en espèces sont interdits. Dès lors, les gains sont échangés sous formes de crayons, de barres chocolatées, de cigarettes, etc.

4.L’Italie

L’Italie est devenue l’un des plus grands pays des jeux d’argent après avoir assoupli les restrictions légales en 2008. Par ailleurs, l’Italie possède une longue et belle histoire avec les jeux de hasard, car plusieurs inventeurs des jeux de casino sont italiens. C’est le cas du baccarat qui est un jeu italien dont les origines remontent au 18ᵉ siècle, du Fibonacci et et de la roulette. La culture du jeu en Italie date de l’époque romaine où le prédécesseur du backgammon, Le Ludus Duodecim Sciptorum était couramment pratiqué par les légionnaires romains. Venise et Milan sont les principaux centres de jeux d’argent dans le pays avec plus de 15 casinos répertoriés.

5.Le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est l’un des grands consommateurs des jeux d’argent. Avec sa population estimée à 69 millions d’habitants et sa petite superficie de 1800 km², le Royaume-Uni génère des gains bruts totaux de 19 milliards de dollars aux jeux de hasard. Ici, ce sont les paris en ligne qui ont la plus importante part du marché, soit plus de 52 %. Le pays abrite également les meilleurs casinos au monde. Dans ce sillage, on peut citer Grand Mondial, UK Casino Club, Aspers Casino, MagicRed Casino, Manchester235, Villento Casino et Hippodrome Casino.

6.L’Australie

L’Australie est le 6ᵉ plus grand pays des jeux d’argent au monde avec des gains bruts totaux de 18 milliards de dollars. C’est le pays qui enregistre la croissance la plus rapide au monde, permettant aux secteurs dynamiques comme celui des jeux de se développer rapidement. La Nouvelle-Galles du Sud est la région qui pratique le plus les jeux d’argent et qui possède aussi le plus grand nombre de casinos. En Australie, ce sont des jeux comme le poker, les machines à sous et les paris sportifs qui sont les plus populaires.

7.L’Allemagne

L’Allemagne a récemment autorisé les jeux d’argent sur son territoire. Et la part belle revient aux machines à sous qui représentent à elles-seules 36 % de part de marché dans le pays. Ensuite viennent les loteries nationales (30 %). On remarque également un fort engouement et une montée puissante des paris sportifs en Allemagne. Mais le jeu problématique sévit chez les germains avec 1,3 million d’adultes allemands souffrant d’une forme de trouble de jeu.