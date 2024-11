Rembobinage #148: Tout sur Margo et Wilfred Buck aux RIDM

Une jeune actrice confrontée à son propre parcours et à ses craintes dans un documentaire où elle a elle-même injectée une dose de fiction; un aîné cri du Manitoba qui raconte sa vie mouvementée et son salut trouvé du côté du confluent de la science et de la culture ancestrale… À Rembobinage, Hugo et Kevin font un tour par les Rencontres internationales du documentaire de Montréal pour parler de TOUT SUR MARGO et de WILFRED BUCK.

Pour ne pas manquer un épisode, visitez la page de l’émission.

Abonnez-vous à notre page Facebook pour des primeurs, des discussions, des concours, et plus encore.

Trouvez-nous sur Transistor.

Nous sommes aussi sur Spotify… et sur Apple Podcasts.

Envie d’encore plus de Rembobinage? Visitez-nous sur Patreon pour découvrir La Voûte, des épisodes exclusifs sur des oeuvres qui ont marqué leur époque.