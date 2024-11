Horizon Zero Dawn Remastered, ou comment améliorer un jeu presque parfait

Paru originalement en 2017, Horizon Zero Dawn est assurément l’une des meilleures exclusivités de la console de Sony, mais avec la nouvelle version remastérisée qui tire profit de la puissance graphique de la PlayStation 5, ce classique est encore plus incontournable que jamais.

Horizon Zero Dawn prend place dans un futur éloigné où la civilisation humaine s’est complètement effondrée. Alors que l’humanité est retournée à un mode de vie primitif, les animaux robotiques dominent ce monde postapocalyptique et constituent la principale menace à la survie. On incarne Aloy, une orpheline élevée par Rost, un paria qui l’a entraînée dès son jeune âge à la chasse, l’escalade, et aux techniques de survie. Bien que la jeune femme ait toujours été rejetée par les autres membres de sa tribu, elle n’hésite pas à leur venir en aide lorsqu’ils sont attaqués par des membres de l’Eclipse, une secte sanguinaire et xénophobe, et elle se lancera dans une longue et palpitante aventure pour punir les coupables, et en apprendre davantage sur ses propres origines en cours de route.

Jeu d’aventure et d’action, Horizon Zero Dawn saupoudre des éléments de RPG à son expérience. Chaque ennemi éliminé ou chaque quête complétée accorde de l’expérience, ce qui nous fait monter de niveau. L’arbre de compétences est bien fourni, avec pas moins de quarante-huit habiletés à débloquer, réparties en quatre catégories (rôdeuse, brave, survivante et voyageuse). Les matières premières que l’on récolte lors de nos voyages permettent de fabriquer des munitions, des potions ou des pièges. La peau et les os des animaux que l’on chasse servent à améliorer la capacité de stockage des multiples sacoches de notre inventaire. On peut également ajouter diverses modifications à nos armes et nos tenues, qui viennent augmenter les dégâts que l’on inflige ou diminuer ceux que l’on reçoit.

Le combat dans Horizon Zero Dawn est fluide et très satisfaisant, en plus d’accommoder différentes approches. La lance est parfaite pour les affrontements directs au corps-à-corps. L’arc et la fronde permettent d’attaquer l’ennemi à distance. Il y a d’ailleurs plusieurs types de flèches dans le jeu, causant des dommages explosifs, de gel ou de feu. Ceux qui privilégient la furtivité s’accroupiront dans les hautes herbes pour porter le coup fatal au bon moment. Les tacticiens opteront pour la pose de pièges au sol à l’aide du lance-câble. On dispose aussi d’une fonction pour pirater les animaux robotiques, en prendre le contrôle et les monter. On peut même arracher les armes à feu de certains d’entre eux et s’en servir dans le feu de l’action.

Contrairement à la vaste majorité des titres postapocalyptiques, Horizon Zero Dawn propose un univers coloré et vibrant, rempli d’une flore luxuriante et d’une faune variée, qu’on a envie d’explorer de fond en comble. Bien qu’il s’agisse d’un monde ouvert, le jeu n’a pas les défauts que l’on associe habituellement à ce genre d’expérience. Les quêtes secondaires et les nombreuses activités jonchant la carte sont intéressantes, et ne donnent jamais l’impression de constituer du remplissage, qu’il s’agisse de sécuriser les zones infestées par des robots corrompus, de libérer des villages de l’emprise des bandits, de dénicher des fleurs de métal et d’autres artéfacts anciens, ou d’escalader les Grands-cous pour les pirater.

Le titre était déjà visuellement magnifique, mais les développeurs ont réussi à bonifier un peu plus les graphiques, qui affichent désormais des rendus en 4K. La capture de mouvement et les expressions faciales ont été raffinées, la flore a été étoffée, et il y a davantage de citoyens peuplant les villes comme Méridian. Les chargements sont plus rapides, et une option pour désactiver les animations de ramassage de ressources a été ajoutée, ce qui sauve beaucoup de temps à la longue. Une mise à jour pour ceux et celles qui possèdent déjà le titre est disponible pour une quinzaine de dollars, ce qui constitue une bonne affaire, surtout si vous n’avez pas le DLC The Frozen Wilds, puisqu’il est inclus avec la version remastérisée. Il est en plus possible d’importer sa partie sauvegardée de la PlayStation 4.

Horizon Zero Dawn frôlait déjà la perfection, mais avec ses graphiques visiblement améliorés, cette version remastérisée mérite encore plus le détour, autant pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance d’y jouer que pour ceux qui souhaitent replonger dans cet univers aussi riche que prenant.

10/10

Horizon Zero Dawn Remastered

Développeur : Nixxes Software, Guerilla Games

Éditeur : Sony Interactive Entertainment

Plateformes : PC, PlayStation 5 (testé sur PS5)

Jeu disponible en français (textes à l’écran et voix parlées)