Fait-on davantage confiance à la science?

La baisse de confiance envers les scientifiques aurait-elle atteint un plancher? Un sondage publié aux États-Unis révèle que, pour la première fois depuis le début de la pandémie, la courbe est repartie dans l’autre sens — quoique très légèrement.

Lorsqu’on leur avait demandé si les scientifiques agissent dans le meilleur intérêt du public, en avril 2020, soit au tout début de la pandémie, 87% des Américains avaient répondu par l’affirmative. Ce chiffre a progressivement diminué en 2021 et 2022, jusqu’à atteindre 73% en octobre 2023. Or, cette année, il est passé à 76%, et le sondage a été mené deux semaines avant l’élection présidentielle (du 21 au 27 octobre), un moment où la confiance dans les « institutions » en général était sérieusement attaquée par le candidat républicain. Les deux tiers des 9600 Américains interrogés décrivent également les scientifiques comme « honnêtes ».

Le sondage est mené chaque année par le Pew Research Center. Si on ne peut pas affirmer qu’il s’agit d’un retour de la confiance, c’est néanmoins un changement « par rapport aux déclins » que « nous avions vus pendant la pandémie », résume dans le communiqué le chercheur principal, Alec Tyson.

Il faut rappeler que d’autres enquêtes menées ces dernières années ont révélé que la « crise de confiance » était moins grave que ce que la perception créée par les réseaux sociaux pourrait laisser croire:

une étude menée auprès de 70 000 personnes dans 68 pays en 2022 et 2023, avait conclu à un haut niveau de confiance;

un sondage mené auprès de 119 000 personnes dans 113 pays, entre août 2020 et février 2021, avait conclu que 80% avaient « beaucoup » ou « un peu » confiance en la science. Les niveaux de confiance étaient plus élevés que lors de l’enquête précédente, menée en 2018 par le sondeur Gallup et l’organisme subventionnaire Wellcome Trust, du moins chez ceux qui avaient déclaré qu’ils ne connaissaient « pas grand-chose » à la science, voire « rien du tout ».

Mais il reste à voir l’impact que la nouvelle présidence Trump aura sur les perceptions qu’entretient une partie du public, spécialement alors que ce gouvernement promet de mettre de l’avant des gens affichant une hostilité face aux vaccins ou aux changements climatiques. Sur la question de la confiance, l’écart partisan est d’ores et déjà très net: 90% des démocrates interrogés en octobre disent croire que les scientifiques agissent dans le meilleur intérêt du public, contre seulement 66% des républicains — quoique ces derniers étaient à 61% l’an dernier.