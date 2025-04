Vol de voitures au Québec: est-ce une crise à court ou à long terme?

Dans les médias, on parle d’une épidémie de vols de voitures au Québec depuis plusieurs années. Pourtant, constate le Détecteur de rumeurs, le nombre de vols de voitures est en baisse presque constante depuis un quart de siècle. Comment expliquer cette apparente contradiction?

La tendance à court terme

En février 2024, le gouvernement canadien avait tenu un sommet national sur le vol de véhicules, réunissant 700 participants. Il s’était traduit par des budgets supplémentaires aux frontières et pour les corps policiers, ainsi que des promesses d’amendements au Code criminel, dans le but de lutter contre « l’épidémie de vols de voitures au pays », rapportait alors La Presse.

Les lobbys de l’automobile et de l’assurance mènent depuis des années une campagne pour que les autorités augmentent les ressources consacrées à ce « fléau ». Le Groupement des assureurs automobiles rapporte qu’en 2023, le coût moyen des sinistres reliés au vol automobile s’établissait à 33 603$ au Québec. En 2013, il était de 15 423$. Les montants impliqués ont donc plus que doublé en 10 ans. Le nombre de vols rapportés aux assureurs, lui, était passé de 6648 en 2013 à 10 330, soit une augmentation de 55%.

Il est possible que le gros de cette augmentation soit plus récent encore : rien qu’entre 2021 et 2023, l’augmentation du nombre de vols de voiture au Québec serait de 58%, contre 48% en Ontario et 34% au Canada, selon Équité Association, un OSBL au service des assureurs de dommages canadiens. Par contre, en 2024, les vols ont diminué de 18% à l’échelle canadienne et de 32% au Québec. Parallèlement, les réclamations pour vol automobile ont également diminué de 19% pour le premier semestre de 2024, rapporte le Bureau d’assurance du Canada (BAC).

Les efforts annoncés au début de 2024 pour contrer le phénomène ont peut-être porté fruit: à Montréal, on annonçait récemment avoir mesuré une baisse de 25 % en 2024.

Les pertes liées aux vols de voitures, elles, connaissent par contre une hausse importante : en coûts directs, elles dépasseraient 1,5 milliard de dollars en 2023, en augmentation de 254% depuis 2018, signale le BAC. Sur 10 ans, la hausse est de 442%.

Toutefois, il faut distinguer le nombre de vols et le coût des vols.

Une bonne partie de la hausse des coûts est liée à l’inflation et surtout, au fait que les voitures sont désormais équipées d’une foule de nouvelles technologies qui poussent à la hausse la facture de remplacement.

Le prix moyen d’un véhicule neuf au Canada était de 67 418$ en 2024, en hausse de 20% par rapport à 2023, selon AutoHebdo. Rien qu’entre 2020 et 2024, selon Canadian Black Book, le prix moyen des voitures compactes neuves a grimpé de 50%, et de 25% pour les VUS.

Il y a aussi plus d’autos

Qui plus est, entre 2013 et 2021, la taille du parc automobile québécois a fortement augmenté, rapporte la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal. Sa croissance (11%), est supérieure à celle de la population (6%).

Le même phénomène se manifeste à l’échelle canadienne, note Statistique Canada. Rien qu’au Québec, il s’ajoute 65 000 véhicules par année depuis 10 ans, selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Il y a donc plus de voitures à voler sur le marché. Et elles sont plus chères qu’avant.

La tendance à long terme

Mais toutes ces tendances en masquent une autre: depuis un quart de siècle, le nombre de vols de véhicules est en forte baisse.

Ainsi, en 1998, on rapportait 165 920 vols pour l’ensemble du Canada, et 47 240 pour le Québec. En 2023, ces chiffres avaient diminué: 114 863 pour le Canada et 24 578 pour le Québec, selon l’Indice de gravité de la criminalité (IGC) colligé par Statistique Canada.

Verdict

Sur le long terme, on note une baisse notable des vols de véhicules. Ainsi, l’augmentation du nombre de véhicules sur les routes et les prix plus élevés peuvent fausser les perceptions.