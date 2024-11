Plonger dans l’univers d’A Quiet Place, avec The Road Ahead

Si les jeux vidéo inspirés de films n’ont pas très bonne réputation depuis plusieurs années, The Road Ahead, un titre prenant place dans le même univers que la franchise A Quiet Place, redonne ses lettres de noblesse à ce genre d’adaptation.

Bien qu’il propose sa propre histoire, plutôt que de reprendre le scénario de l’un des trois films de la série, le jeu d’horreur et de survie A Quiet Place: The Road Ahead prend place dans le même univers que la franchise cinématographique. L’action débute 105 jours après le début de l’invasion de la Terre par les extraterrestres belliqueux à l’ouïe surdéveloppée, mais fort heureusement aveugles. Puisque les humains et leurs armes ne font pas le poids face à ces monstres aussi terrifiants que dangereux et qu’il est préférable d’éviter la confrontation si l’on souhaite demeurer en vie, l’expérience mise sur l’approche furtive davantage que l’action.

On prête rarement attention au son dans les jeux vidéo, mais il est à l’avant-plan dans A Quiet Place: The Road Ahead. Le moindre bruit attire ces créatures et signe notre arrêt de mort. En conséquence, le monde est devenu complètement silencieux. Marcher dans des flaques d’eau, sur du verre ou des plaques de métal cause du raffut et attire l’attention des extraterrestres à proximité. Lorsqu’il est impossible d’éviter ces surfaces, on doit se déplacer le plus lentement possible afin de minimiser le vacarme. Il faut aussi éviter d’accrocher les boîtes de conserve et autres débris jonchant parfois le sol. Une mécanique fort intéressante nous permet de vider le contenu de sacs de sable sur le terrain afin d’étouffer nos pas.

Le résultat est une expérience vraiment stressante, où la tension constante est bien palpable, même lorsqu’il fait jour. Pour compliquer encore plus la situation, Alex, la jeune femme que l’on incarne dans le jeu, est asthmatique. Des efforts physiques, comme grimper ou soulever des objets lourds, une trop grande concentration de poussière dans l’air et même le simple stress mental, peuvent déclencher une crise d’asthme chez la jeune femme. Une icône de poumons dans le coin supérieur gauche de l’écran nous informe de l’imminence de la crise. On doit alors utiliser les inhalateurs que l’on possède ou des pilules pour la stopper, et éviter de se retrouver avec une quinte de toux ou une respiration sifflante qui viendrait troubler le silence.

Des sons environnants plus forts, notamment des averses de pluie, une chute d’eau à proximité ou la mise en marche de certaines machines, peuvent assourdir le vacarme que l’on cause et ainsi nous permettre de se déplacer plus hardiment. Assez rapidement dans A Quiet Place: The Road Ahead, on obtient un phonomètre, un petit appareil comparant le niveau de bruit que l’on fait par rapport à la tonalité ambiante. Comme dans la plupart des jeux du genre, on peut lancer différents objets (pierres, bouteilles, briques, etc.) afin de créer une diversion et d’attirer les extraterrestres dans une autre direction pendant qu’on se faufile, ni vu ni connu, hors de leur portée.

Malgré les nombreux dangers que cela comporte et les potentielles rencontres inopinées avec l’envahisseur, il est vital de fouiller les environnements de fond en comble à la recherche de piles servant à alimenter notre lampe de poche, de pilules contre l’asthme ou d’inhalateurs de Ventolin. On trouve aussi des lettres, des journaux personnels, des photos ou des dessins laissant entrevoir le destin tragique des humains n’ayant pas survécu à l’invasion, mais il faut prendre soin d’ouvrir les tiroirs et les portes lentement à l’aide du bâton analogique pour éviter les grincements qui pourraient nous faire repérer.

Même s’il est principalement axé sur le son, les graphiques de A Quiet Place: The Road Ahead sont très beaux, et transmettent à merveille la désolation et l’ambiance de fin du monde régnant autour de nous. Fidèles à celles du film, les créatures extraterrestres sont absolument terrifiantes. Le jeu compte trois niveaux de difficulté (facile, normale et difficile) afin d’offrir un défi à la mesure de chaque joueur, et on trouve même une option, que l’on peut choisir d’activer ou non, qui transmet les sons à l’intérieur de notre propre maison à travers le micro du casque d’écoute ou de la manette, ce qui ajoute une complexité supplémentaire à l’expérience.

Que vous soyez un amateur de la franchise cinématographique A Quiet Place, ou que vous appréciez simplement les jeux d’horreur et de survie, The Road Ahead offre une expérience de qualité, qui saura donner des sueurs froides au plus zen des joueurs.

7/10

A Quiet Place: The Road Ahead

Développeur: Stormind Games

Éditeur: Saber Interactive

Plateformes: PlayStation 5, Windows, Xbox Series S/X (testé sur PS5)

Jeu disponible en français (textes à l’écran seulement)