Les incontournables outils essentiels pour les utilisateurs de Mac en 2025

À l’ère de la technologie et de l’informatique, il est essentiel de disposer des bons logiciels pour améliorer votre efficacité et garantir votre sécurité et votre plaisir lors de l’utilisation des appareils numériques . Si vous possédez un appareil PC Mac, vous devez connaître les programmes à installer pour l’utiliser sans problème en 2025. Cet article présente quelques-uns des programmes les plus appréciés et les plus utiles pour les utilisateurs d’ordinateurs Mac.

Google Chrome

Mac Apple a déjà installé Safari, mais il n’est pas aussi confortable à utiliser que Google Chrome . Ce moteur de recherche donne accès à toutes les applications Google, y compris:

Google Meet,

Google Documents,

Google Classroom,

Google Excel,

Google Calendar et d’autres outils utiles.

En outre, elles ne prennent pas de place puisqu’elles sont utilisées en ligne avec l’accès au stockage de Google Drive. Si vous avez besoin de télécharger un fichier, vous pouvez le faire. Si vous devez donner accès à un dossier ou à un document en ligne, il n’y aura aucun problème.

Google Chrome est devenu populaire pendant la pandémie, car il a permis aux partenaires commerciaux, aux employés, aux enseignants et aux éducateurs d’utiliser ses services sans avoir à passer d’une plateforme ou d’une application à l’autre. Google a développé son univers personnel tout compris qui peut être synchronisé avec d’autres appareils.

Movavi

C’est une marque universelle pour des besoins différents. Vous pouvez installer Movavi Photo Editor en MAC ou son convertisseur vidéo, tous choisir une version illimitée sur son site officiel. La version illimitée peut vous fournir des services tels que :

Editeur vidéo

Editeur de photos

Convertisseur vidéo

Enregistreur d’écran

Effets vidéo et photo

Montage vidéo

Ce logiciel vous offre des fonctions d’édition pour des occasions à la fois décontractées et sérieuses, adaptées à la réalisation de vidéos personnelles, de tutoriels ou de contenus marketing. Les utilisateurs soulignent ses fonctions intégrées telles que le découpage, les transitions, les filtres, la retouche AI, les sous-titres automatisés, la suppression de l’arrière-plan IA, la correction des couleurs de qualité, l’annulation du bruit AI et la conversion texte à texte.

Cependant, cette version gratuite manque de fonctions d’édition avancées, ce qui oblige les utilisateurs à s’abonner et à payer ou à rechercher d’autres outils pour réaliser des montages vidéo et des photoshoppings professionnels.

Lightshot

Si vous avez besoin d’une capture d’écran Mac rapide , ce logiciel est une variante parfaite. Il est gratuit et s’active via un PrtSc. On peut couper l’image reçue et utiliser des outils pour marquer quelque chose d’important avant de l’envoyer ou simplement de la sauvegarder sur Mac book AIR.

Lecteur multimédia VLC

Ce lecteur multimédia peut lire presque tous les formats vidéo/audio. Contrairement au lecteur QuickTime par défaut, VLC peut lire presque tous les formats de fichiers sans nécessiter de codes supplémentaires qui ne sont nécessaires nulle part ailleurs. Il n’est pas nécessaire d’installer des lecteurs vidéo et audio séparément, car cet outil est tout compris.

MaCleaner Pro

Afin d’empêcher les performances de macOS d’être encombrées de fichiers inutiles, nettoyez le traitement du système et améliorez l’efficacité de l’espace disque. MacCleaner Pro est un outil de nettoyage et d’optimisation du système. Les fichiers volumineux, les doublons, les journaux système, les fichiers de cache ou autres sont nettoyés du disque qui s’accumule au fil du temps et ralentit votre Mac. MacCleaner Pro offre également d’autres fonctions telles qu’un système de surveillance en temps réel, un désinstalleur et la possibilité d’effacer l’historique du navigateur et les caches des applications.

1Password

Ce logiciel sera utile pour les ordinateurs Mac et même les ordinateurs quantiques car il garantit la sécurité. 1Password vous permet de créer des mots de passe fiables pour vos comptes de médias sociaux, vos outils en ligne et le PC lui-même afin que personne ne puisse l’utiliser sans votre permission. Ces mots de passe sont difficiles à décrypter et ce logiciel vous permet donc de protéger votre appareil contre les pirates et les accès autorisés.

Avast Antivirus

Avast Antivirus est utilisé pour se défendre contre les applications logicielles, comme les logiciels malveillants et les logiciels espions, ainsi que contre d’autres risques potentiels sur Internet. De nombreux utilisateurs ont besoin de se sentir plus en sécurité, en particulier lorsqu’ils téléchargent des logiciels à partir de sources non vérifiées ou visitent des sites web. Avast offre différents niveaux de protection en fonction du plan choisi.

WhatsApp

La plupart des gens se sont habitués à utiliser WhatsApp sur les smartphones. Pourtant, cet outil de messagerie peut être installé sur les PC pour une messagerie plus pratique. Il est pratique d’appeler quelqu’un ou de lui envoyer un message lorsque votre smartphone est en charge ou affiche une alerte de batterie. Il se synchronise avec votre smartphone, de sorte que vous pouvez même contacter quelqu’un si vous avez oublié votre téléphone à la maison.

UPDF

UPDF est un éditeur de PDF créé dans le but de visualiser et d’interagir avec les fichiers PDF par le biais d’annotations et de modifications, et d’organiser les pages au sein du document. Le logiciel offre également la possibilité de convertir des fichiers PDF dans des formats de fichiers tels que Word, Excel et PowerPoint, ce qui en fait un outil précieux pour les étudiants, les professionnels et d’autres personnes.

L’installation d’UPDF sur un Mac est bénéfique car, bien que l’outil de prévisualisation de macOS permette de visualiser et d’annoter des PDF, UPDF améliore l’expérience en offrant des options d’édition, des outils de conversion et des fonctions d’organisation qui s’adressent aux utilisateurs qui traitent régulièrement des documents PDF. Il utilise également l’intelligence artificielle pour la technologie OCR qui lui permet de reconnaître plus de trente langues.

Conclusion

Si vous avez oublié de créer des tags sur votre écran d’accueil, vous pouvez trouver le programme requis via le gestionnaire de tâche Mac ou Spotlight. Cependant, les programmes les plus fréquemment utilisés doivent être faciles d’accès, sans qu’il soit nécessaire de les rechercher constamment. Les outils décrits ci-dessus rendent l’utilisation du Mac simple, facile et confortable. Du logiciel de retouche photo aux programmes antivirus, votre PC doit être adapté à vos besoins.