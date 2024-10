Avec la Wand 2, We-Vibe place Hitachi dans le collimateur

Qui dit wand, lorsqu’il est question de jouets pour adultes, veut généralement dire Magic Wand, le produit de la compagnie Hitachi qui s’est imposé comme l’une des références en matière d’outil permettant d’arriver généralement rapidement et (très) efficacement à l’orgasme. Chez la compagnie We-Vibe, toutefois, on n’entend pas se rendre sans combattre.

À preuve: cette Wand 2, un vibrateur sans fil étanche de taille conséquente, et dont la puissance donne à penser, non sans un sourire en coin, qu’il serait pratiquement possible de poncer un meuble avec cet engin.

La forme de l’appareil, certes allongée, mais surtout tout en courbes, est parfaite pour une solide prise en main. Après tout, nous ne sommes plus du côté des jouets que l’on pourrait presque qualifier comme étant destinés à des débutants (ou des débutantes, bien entendu); il importe, désormais, de transformer toute la puissance du moteur intégré en une montée irrésistible du plaisir, prélude ô combien intéressant à l’explosion finale, puis cette petite mort ardemment souhaitée.

Et pour y parvenir, We-Vibe a muni sa Wand 2 de divers modes de vibration, chacun pouvant bien entendu varier en intensité. Mieux encore, la tête vibrante pourra osciller afin, on peut l’imaginer, mieux épouser les courbes de l’utilisateur ou utilisatrice, ou encore mieux moduler les caresses mécaniques.

Il n’est pas étonnant que We-Vibe parle de ce nouveau produit comme de son « vibrateur le plus puissant ». De fait, si l’autonomie sur une pleine charge peut atteindre deux heures, il est clair qu’en quelques minutes à peine, l’orgasme sera atteint, et que l’on voudra justement se donner le temps de récupérer avant, peut-être, de vouloir de nouveau connaître les plaisirs de la chair.

Mieux encore, We-Vibe a conçu son jouet pour que le moteur de celui-ci s’éteigne automatiquement lorsque l’embout n’est plus en contact avec la peau. Non pas que cela réduise sensiblement le bruit lors d’une séance de plaisir solitaire (ou à deux, ou à trois, ou…), mais plutôt que de devoir se dépêcher de trouver le bouton d’arrêt en redescendant tranquillement du septième ciel, il suffira d’éloigner l’appareil de son corps, ou de celui de son (ou sa) partenaire, et le tour est joué.

De façon quelque peu étrange, toutefois, We-Vibe propose aussi de synchroniser le jouet avec son application mobile; on peut alors contrôler le rythme et l’amplitude des vibrations à distance, y compris céder le contrôle à une tierce personne. Mais comme il s’agit d’un vibrateur que l’on devra tout de même maintenir en place, plutôt que de l’insérer dans une partie de notre anatomie, il y a lieu de se demander s’il ne s’agit pas plutôt d’une volonté absolue de promouvoir ladite application, plutôt qu’une option vraiment viable.

Et donc, cette Wand 2 est-elle plus efficace que la Magic Wand, joyeusement surnommée « l’AK-47 »? Avec une offre plus « diversifiée », avec davantage d’options que le modèle d’Hitachi, et avec quelques avantages supplémentaires, dont cette capacité de s’éteindre dès qu’on éloigne le jouet du corps, le vibrateur de We-Vibe est une très belle découverte, et ce, pour tous les genres. À découvrir…