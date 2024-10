Until Dawn, le slasher dont vous êtes le héros

Ayant causé la surprise lors de sa sortie initiale en 2015, Until Dawn, un jeu narratif se présentant comme une sorte de film d’horreur interactif, est de retour dans une version entièrement refaite qui tire profit de la puissance graphique de l’engin Unreal 5.

Un an après la disparition non élucidée d’Hannah et de Beth Washington dans les montagnes de Blackwood Pines, en Alberta, leur frère Josh et leurs amis Michael, Samantha, Ashley, Christopher, Jessica, Matthew et Emily se réunissent au même chalet pour les vacances d’hiver. La bande ne s’est pas revue depuis les événements tragiques, mais chacun se promet de passer un bon moment et d’honorer la mémoire des deux sœurs jumelles. Malheureusement, un mystérieux meurtrier rôde, et s’en prend aux membres du groupe les uns après les autres. S’agirait-il d’un ex-employé aigri de la famille Washington, d’un tueur en série ayant fréquenté l’ancien sanatorium, ou d’une malédiction lancée après la destruction de la montagne par la tribu amérindienne qui y vivait? Les huit jeunes adultes devront tenter de découvrir l’identité de l’assassin, tout en évitant de se faire tuer.

Axé autour d’un groupe de jeunes adultes passant leurs vacances dans un chalet isolé et se retrouvant piégés par un tueur, Until Dawn est une expérience narrative inspirée des films d’horreur des années 1980 et 1990, comme Friday the 13th ou I Know What You Did Last Summer. Le jeu évoque une production des studios Telltale, mais avec graphiques dix fois mieux foutus. Le déroulement de l’intrigue est fortement influencé par les décisions du joueur. Celles-ci déterminent les relations entre les protagonistes, mais peuvent aussi avoir des conséquences de vie ou de mort. La sauvegarde se fait automatiquement. On ne peut donc pas charger sa partie pour faire de meilleurs choix, et l’on doit donc vivre avec les conséquences de ses actes. Il y a d’ailleurs une centaine de conclusions différentes, ce qui donne une excellente raison de rejouer le titre plus d’une fois afin de connaître un autre dénouement.

Présenté dans une vue à la troisième personne, Until Dawn compte dans l’ensemble assez peu de mécaniques de jeu. On n’incarne pas un seul personnage, mais bien tous les membres du groupe à tour de rôle. Il est recommandé d’explorer chaque environnement méticuleusement afin de trouver des indices éclairant le mystère dans lequel on est plongé, et qui remonte à l’éboulement de la mine voisine en 1952, où trente travailleurs se sont retrouvés enfouis durant 23 jours. On trouve également sur sa route des dizaines de totems offrant des visions prémonitoires, qui peuvent se réaliser ou non en fonction de nos choix. Le titre intègre également plusieurs événements QuickTime, où l’on doit appuyer le bouton affiché à l’écran dans le bref laps de temps qui nous est alloué afin d’accomplir une action donnée.

Une expérience narrative de ce genre repose énormément sur le jeu des comédiens, et l’une des forces d’Until Dawn est son excellente distribution, qui met en vedette plusieurs acteurs bien connus du petit ou du grand écran, dont Hayden Pannetiere (Heroes), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Brett Dalton (Agents of S.H.I.E.L.D.) ou Peter Stormare (Fargo). Ceux-ci n’effectuent pas seulement le doublage des voix, mais prêtent aussi leurs traits à leurs personnages. Non seulement la modélisation des visages permet de les reconnaître au premier coup d’œil, mais la capture de mouvements est également excellente. Un écran du menu affiche les traits de caractère de chaque protagoniste (honnête, charitable, drôle, courageux, romantique, curieux), dont la jauge se modifie en fonction de nos décisions. On peut aussi consulter les affinités de chacun avec les autres membres du groupe.

Certains ont décrié le fait qu’il n’existe pas de mise à jour pour ceux et celles possédant une copie du jeu sur PlayStation 4 et qu’il faille payer le plein prix pour obtenir cette nouvelle mouture, mais cette version revisitée d’Until Dawn n’a pas simplement été remastérisée, mais bien refaite de fond en comble avec l’engin Unreal 5. Les visuels ont clairement été bonifiés, quelques scènes ont été ajoutées, et même les placements de caméras diffèrent parfois comparativement à l’expérience originale de 2015. Le mouvement des personnages, par contre, est parfois un peu raide, surtout lorsqu’on essaie de tourner dans une autre direction. Après une interaction, le jeu modifie d’ailleurs notre position pour qu’on reparte en ligne droite, comme si les développeurs étaient conscients du problème.

Puisque l’on n’est pas simplement spectateur, mais bien partie prenante de l’intrigue, Until Dawn s’avère plus efficace pour causer des palpitations et des sursauts que bien des films d’horreur, et cette version aux graphiques rehaussés permettra à tous ceux et celles n’ayant pas encore joué au titre de découvrir ce classique du genre.

7.5/10

Until Dawm

Développeur : Ballistic Moon

Éditeur : Sony Interactive Entertainment

Plateformes : PlayStation 5, Windows (testé sur PS5)

Jeu disponible en français (textes à l’écran et voix parlées)