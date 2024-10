Silence, on s’aime

Si vous êtes comme moi, vous appréciez vous faire du bien sans ameuter tout votre voisinage, et si le niveau du taux de vos endorphines est inversement proportionnel à votre envie de bruits de moteur, le nouveau vibrateur Vibe de la compagnie Womanizer est pour vous! Et, je ne m’adresse pas seulement aux personnes ayant le bonheur d’avoir un clitoris, mais bien à TOUT LE MONDE!

En plus de son niveau très faible en décibels, l’un des derniers arrivés de la maintenant vaste gamme de la marque nous offre une polyvalence vraiment appréciable.

D’abord, son design étonne. Il marie autant les rondeurs douces (de silicone de grade médical) que les arêtes franches. Cela peut paraitre étrange de prime abord, mais ne vous laissez pas impressionner, ce jouet ne tourne pas les coins ronds et peut vous offrir une multitude de sensations. Pour les personnes ayant un clitoris et un vagin, il sait divinement stimuler ce qu’il faut, comme il faut. Pour les personnes ayant un pénis, placé sous le scrotum, il fait monter aux cieux. La polyvalence de sa forme offre des heures de découvertes! Bon, soyons clair, ce vibrateur rechargeable offre une autonomie de plaisir de 90 minutes, mais… vous comprenez ce que je veux dire.

Ce qui étonne aussi c’est son impressionnant silence. Quand on le compare à d’autres, le Vibe est d’une discrétion qui permet même de s’offrir une gâterie sans réveiller notre douce moitié (pour peu que vous contrôliez le volume de vos soupirs!).

Chercher le bouton sous les draps

Le Vibe ne se contente pas d’une gradation d’intensités. Il propose 10 degrés de vibrations, mais est aussi doté d’un système de «pilote automatique» qui module rythmes et intensités selon 3 modes (Melody, Harmony et Orchestral). Il se trouve que c’est vraiment fabuleux de se laisser aller de la sorte.

Or, si on a envie de changer ou de revenir au mode précédent dans nos recherches sensorielles, cela peut parfois être difficile de retrouver le bon bouton sur l’objet tant il est doux et lisse. Cependant, comme le plaisir croît avec l’usage, vous finirez par maîtriser rapidement le fonctionnement de ce jouet qui risque d’être celui que vous garderez tout près, tout près.

J’ai hâte que vous m’en donniez des nouvelles!

En attendant, je vous souhaite de frémir seul ou à deux (à trois, quatre… enfin, plus on est de fous plus on jouit) et de vibrants bonheurs charnels.

Votre toute dévouée (aux plaisirs de la chair),

Opalys C