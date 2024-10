The Perfect Couple: mort et drame au pays des gens riches et célèbres

Sur l’île de Nantucket, c’est le drame: Amelia Sacks devait convoler en justes noces avec Benji Winbury, l’un des fils de la célèbre autrice Greer Garrison Winbury, mais la veille de la cérémonie, sa demoiselle d’honneur et grande amie de toujours, Merritt Monaco, semble s’être noyée dans l’océan, à deux pas de la somptueuse demeure familiale. Dans The Perfect Couple, une minisérie récemment lancée sur Netflix, les apparences semblent bien être trompeuses…

Adaptée du roman du même nom, l’oeuvre télévisuelle a toutes les allures d’un whodunit, ce sous-genre dramatique où l’on cherche, étape par étape, à découvrir l’auteur d’un crime, généralement en révélant peu à peu des secrets à propos d’un groupe restreint d’individus.

Ici, c’est ce « couple parfait », Greer et son mari Tag, qui sont sous les feux des projecteurs. Supposément heureux depuis bientôt 30 ans de mariage, ces deux individus, respectivement joués par Nicole Kidman et Liev Schreiber, cachent en fait de lourds secrets. Idem pour leurs trois fils, leur bru, et même Amelia elle-même, supposément un peu fleur bleue, mais qui a plus d’un tour dans son sac.

Aux commandes de la réalisation, Susanne Bier, qui a eu une longue carrière en Scandinavie, mais à l’on doit également la fort réussie minisérie The Night Manager, et le moins réussi film Bird Box, réussit à conserver un rythme suffisamment élevé pour maintenir l’attention d’un public qui, autrement, pourrait peut-être trouver qu’il y a un peu de redite. Surtout après les deux longs-métrages de la série Knives Out.

On prend bien honnêtement beaucoup de plaisir à voir le chaos s’installer au sein de cette famille dysfonctionnelle; d’autant plus que les deux personnages de policiers, Dan Carter (Michael Beach) et la détective Nikki Henry (Donna Lynne Champlin), sont incisifs et intelligents, mais sans être trop sûrs d’eux, ni être trop efficaces.

Il est bien facile, dans ce cas, de s’identifier à cet homme et cette femme qui ne font que leur travail. Oh, il accomplissent ledit travail de fort belle manière, certes, mais il n’en reste pas moins que nous n’avons heureusement pas affaire à ce type d’enquêteur qui peut finir par tomber sur les nerfs, dont les pouvoirs de déduction sont souvent inversement proportionnels à leur capacité à fonctionner en société.

On regrettera cependant la fin de la minisérie; en effet, après avoir passé tous ces épisodes à nous faire croire à toutes sortes de gestes impardonnables, voire même des conspirations, on se retrouve plutôt avec quelque chose de relativement banal. La chose est plus réaliste, certes, mais elle est aussi plus ennuyeuse.

Bien réalisée, bien jouée, bien rythmée, The Perfect Couple est une dose tout à fait suffisante de drame et de traumatismes familiaux. De quoi se changer les idées pendant quelques heures, tout en éprouvant un peu de schadenfreude à propos de cette famille trop riche pour son propre bien.

