Rembobinage #144: The Blair Witch Project

Réalisé avec les moyens du bord, avec des acteurs inconnus improvisant une bonne partie du temps, THE BLAIR WITCH PROJECT a dépassé toutes les attentes et créé un véritable phénomène autour du concept du found footage. Vingt-cinq ans après sa sortie, Hugo Prévost et Kevin Laforest se demandent, dans la première partie du spécial halloween 2024 de Rembobinage, si le film scénarisé et réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez tient toujours la route.

