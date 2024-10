She and the other(s): une quête d’identités plurielles

Lorsque l’on voit Chi Long pour la première fois, on pense immédiatement qu’elle est d’origine asiatique. Oui, mais de quel pays précisément? Et quel a été son parcours pour arriver jusqu’à nous, sur cette scène du théâtre de La Chapelle à Montréal où elle se produit dans un solo chorégraphié par Élodie Lombardo, en collaboration avec cette dernière?

C’est ce que She and the other(s) se propose d’explorer. L’oeuvre est un spectacle bilingue qui mélange théâtre, danse et performance avec des images vidéo composées de portraits et de documents d’archives.

Chi Long choisit ainsi de vêtir son corps de danseuse de certains éléments de sa garde-robe pour retracer son parcours depuis sa naissance et même avant. On aura ainsi droit à une robe taiwanaise asymétrique; une autre issue de la mode chinoise traditionnelle; une autre, vietnamienne celle-là, presque trop étroite pour son corps pourtant mince…

L’artiste va également présenter des one piece confortables qui ressemblent à des pyjamas, sans oublier les tenues de drag queen en latex… Chi Long fait décidément voguer ses souvenirs et compare ces vêtements sur le plan des mouvements qu’ils autorisent.

Le fait que l’artiste soit une danseuse est pour elle l’occasion de présenter quelques très belles prestations dans le cadre de son discours apparemment désordonné.

Celui-ci va d’un objet à l’autre, d’une idée ou d’un souvenir à un autre, par association d’idées. Beaucoup de thèmes sont ainsi examinés: les vêtements, les oiseaux et leurs chants, les grands films du cinéma mondial, sans oublier certains traumatismes qui se transmettent aussi et suscitent parfois de la culpabilité.

Chi Long est passé par l’Australie avant de s’installer à Montréal; elle a transporté dans ses bagages non seulement ses deux parents et ses quatre grands-parents, leurs paroles et une partie de leurs souvenirs, mais aussi toute l’histoire de ce pays où elle n’est pas née, et qui marque pourtant son identité.

Tout cela forme une identité riche et plurielle sur laquelle elle s’interroge dans un spectacle agréable, parfois un peu déroutant, avec de belles capsules chorégraphiées qu’on aurait voulu plus nombreuses.

She and the other(s)

Coprésenté avec le Festival Phénomena

Direction artistique et création: Élodie Lombardo

Collaboratrice à la création et interprète: Chi Long

Conseillère au mouvement: Sophie Michaud

Composition musicale et traitement sonore: Guido Del Fabbro

Création vidéo: Robin Pineda Gould

Scénographie: Julie Measroch

Du 16 au 19 octobre 2024 au théâtre La Chapelle, à Montréal