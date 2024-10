Astro Bot: la nouvelle mascotte de PlayStation

Les jeux de plateformes sont, depuis longtemps, la spécialité de Nintendo, mais avec Astro Bot, la PlayStation livre une expérience inventive et amusante qui peut facilement rivaliser avec Super Mario Galaxy, considéré comme l’un des meilleurs titres du genre.

Au moment du lancement de la PlayStation 5 en novembre 2020, les joueurs ont pu découvrir Astro’s Playroom, un jeu de plateformes préinstallé sur la console qui, tout en agissant comme une sorte de démo pour montrer les nouvelles fonctionnalités de la manette DualSense, a su charmer le public par son expérience fort sympathique. Quatre ans plus tard, le petit robot a droit à un titre en bonne et due forme avec Astro Bot, un jeu quatre fois plus gros que son prédécesseur et comptant pas moins de 80 tableaux répartis sur six mondes différents.

Comme c’est souvent le cas avec les jeux de plateformes s’adressant à toute la famille, l’histoire d’Astro Bot est somme toute assez sommaire, et ne sert que de prétexte à l’action. Attaqué par un extraterrestre au volant de sa soucoupe volante, le vaisseau-mère en forme de PS5 s’écrase sur une planète désertique, et les centaines de petits robots qu’il transportait à son bord se retrouvent éparpillés à travers la galaxie. C’est à Astro, le héros que l’on incarne, que revient la tâche de tous les retrouver, ainsi que les composantes manquantes de son vaisseau.

Les développeurs ne se sont pas assis sur leurs lauriers pour cette suite, et ils ont ajouté au petit robot une grande variété d’habiletés, comme des gants de boxe assénant des coups à distance et permettant de se balancer sur des surfaces collantes, la possibilité d’absorber l’eau comme une éponge pour devenir plus gros et cracher ses réserves de liquide sur des ennemis ou des obstacles enflammés, une fonction ralentissant le temps, ou une autre permettant d’enfler comme un ballon et de s’élever en hauteur. Il y a pratiquement une nouvelle mécanique à chaque planète, ce qui évite la monotonie.

Proposant des environnements très variés allant de jardins luxuriants à des chantiers de construction en passant par des casinos ou des temples aztèques, les niveaux eux-mêmes sont très bien conçus, et comptent tellement d’embranchements et de zones cachées qu’il est pratiquement impossible de tout découvrir en un seul passage. En plus des robots qu’il faut rescaper, on trouve en effet des tonnes d’objets à collectionner, dont des jetons en or ou des morceaux de casse-tête. Pour faciliter la tâche, le nombre de robots ou de pièces manquantes s’affiche lorsque l’on survole une planète.

Astro Bot constitue également une célébration du trentième anniversaire de la PlayStation. On se déplace de planète en planète à bord du « speedster », un vaisseau qui est en fait la manette DualSense. Parmi les 300 robots qu’il faut retrouver, plus de la moitié sont des versions robotisées des personnages des franchises les plus iconiques de la plateforme, parmi lesquels Ratchet, PaRappa the Rapper, Crash Bandicoot, Jax, Spyro, et j’en passe. Certains tableaux sont carrément des hommages à d’autres titres, dont un aux couleurs de God of War qui nous permet de manier la hache de Kratos, ou un autre calqué sur Uncharted.

Bien que le titre ne propose pas des visuels hypersophistiqués, les graphiques stylisés et mignons d’Astro Bot sont tout de même très beaux. Le jeu tire profit de la puissance de la console pour afficher simultanément des centaines de feuilles, de pétales de fleurs, de crânes de squelettes ou de ballons, qui possèdent tous une physique réaliste. L’expérience utilise également les fonctionnalités gyroscopiques de la manette DualSense pour augmenter l’immersion. Il faut même souffler dessus à l’occasion pour débarrasser un objet de la végétation qui s’y est accumulée.

Sans réinventer la formule du jeu de plateformes, Astro Bot est un titre d’une grande qualité, qui saura satisfaire autant les petits que les grands avec son expérience rendant hommage aux trente ans de la PlayStation. Du pur plaisir!

9/10

Astro Bot

Développeur : Team Asobi

Éditeur : Sony Interactive Entertainment

Plateformes : Exclusivité PlayStation 5

Jeu disponible en français