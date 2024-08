Rembobinage 137: Reagan

Président marquant de l’histoire américaine, pour le meilleur et (surtout) pour le pire, Ronald Reagan a défini le néo-libéralisme et le néo-conservatisme, au pays de l’Oncle Sam. Dans REAGAN, Dennis Quaid interprète celui qui fut tour à tour acteur, président d’un syndicat, gouverneur de la Californie, puis président. Et à Rembobinage, Hugo Prévost et Kevin Laforest se demandent s’il est vraiment morning in America, ou si ce biopic en beurre un peu trop épais.

