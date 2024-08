Les astrologues ratent (encore) le test

Les astrologues avaient une chance sur cinq d’avoir une bonne réponse. Mais dans un test auquel ils ont accepté de se soumettre, 152 d’entre eux ont échoué à faire mieux que le hasard.

Le test était né d’un défi lancé par les astrologues eux-mêmes. En janvier dernier, le mathématicien Spencer Greenberg, qui a créé la firme de consultants Clearer Thinking — et s’est offert ainsi une bonne publicité — avait publié une recherche comparant les tests de personnalité aux signes astrologiques : lequel était capable de mieux prédire 37 caractéristiques chez 308 personnes? Les tests de personnalité s’en sortaient assez bien, les signes du zodiaque échouaient sur toute la ligne.

Des astrologues avaient critiqué l’étude, alléguant que les signes du zodiaque ne seraient que de « l’astrologie de journaux tabloïds », et que les « vrais » astrologues utiliseraient plutôt l’ensemble de la carte du ciel d’une personne.

Greenberg et son collègue André Ferretti ont donc relevé le défi et, avec l’aide de six astrologues, ont conçu une nouvelle étude: chaque astrologue qui accepterait de faire le test recevrait les réponses données par différentes personnes à 43 questions et devrait ensuite déterminer laquelle des cartes du ciel, parmi un choix de cinq, correspondait à cette personne. Si leurs résultats n’étaient pas meilleurs que le hasard, ils avaient donc une chance sur cinq de tomber sur la bonne carte du ciel, Comme chaque astrologue se faisait « assigner » 12 personnes, une chance sur cinq voulait dire, pour l’ensemble du groupe, une moyenne de 2 à 3 bonnes réponses sur 12, si les réponses ne relevaient que de la chance.

Les 152 astrologues ayant accepté de participer s’étaient tous dit confiants de faire mieux que le hasard. Les deux tiers étaient même convaincus qu’ils auraient au moins 6 bonnes réponses sur 12, et 10% étaient convaincus qu’ils auraient 12 sur 12.

Le résultat : une moyenne de 2,5 réponses correctes sur 12, soit ce qu’on aurait obtenu si tous les astrologues avaient pigé au hasard une des cinq cartes du ciel. Un peu plus d’un sur quatre (28%) a obtenu 3 bonnes réponses, 23% en ont obtenu 2, et 20% n’en ont obtenu qu’une. Aucun n’a obtenu plus de 5 bonnes réponses.

Détail supplémentaire: ils avaient beau être convaincus de pouvoir obtenir les bonnes réponses, lorsqu’on compare les cartes du ciel qu’ils ont assignées aux différentes personnes, il n’y a aucun consensus… sinon, là encore, celui qu’on pourrait obtenir en tirant au sort.