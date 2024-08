Les véhicules hybrides et électriques largement boudés par les Canadiens

Malgré la pression découlant de la lutte contre la crise climatique, les voitures à essence semblent avoir encore de très beaux jours devant eux, selon une note d’information récemment publiée par Statistique Canada. L’agence fédérale y révèle ainsi que 85% des ménages conduisent uniquement des voitures ou camions à essence ou au diesel.

Ces données, qui remontent à 2021, révèlent aussi une réalité inverse: seulement 2% des ménages, environ, possédaient uniquement un véhicule hybride ou entièrement électrique. Cette proportion bondit, mais seulement à 5%, lorsque l’on inclut aussi les ménages possédant à la fois un véhicule à essence et un véhicule hybride ou électrique.

Et ce ne sont pas toutes les provinces qui démontrent le même intérêt pour les véhicules électriques et hybrides; en fait, c’est en Colombie-Britannique et au Québec que l’on dénombre le plus de ménages propriétaires de ce type de véhicules, soit 9% et 6%, respectivement, indique encore Statistique Canada.

Chez ces propriétaires de véhicules hybrides ou électriques, d’ailleurs, on ne semble pas vouloir se fier aux divers réseaux de bornes de recharge installés un peu partout au pays; plus de 80% de ces ménages ont fait installer une telle borne à leur domicile, ou habitent dans des immeubles où ce service est déjà offert.

D’un océan à l’autre, les Canadiens possédaient 26,3 millions de véhicules, en 2022, soit une progression de 0,3% comparativement à 2021. Cela signifique qu’environ 22,4 millions de ces véhicules consomment des carburants fossiles particulièrement nuisibles pour l’environnement, selon les données de Statistique Canada.

Ces millions de véhicules, à leur tour, ont consommé 42,5 milliards de litres de carburant en 2022, en hausse de 5,6% sur un an. Le tout pour un déplacement moyen de 24,1 minutes entre le domicile et le travail.