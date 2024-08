Un ascenseur hydraulique pour construire une pyramide

La pyramide de Djéser, la plus vieille des incontournables pyramides égyptiennes, pourrait avoir été construite avec l’aide d’un système « d’ascenseur hydraulique » unique, selon une étude récemment publiée dans PLOS ONE par le chercheur français Xavier Landreau et ses collègues.

Ces travaux laissent entendre que de l’eau aurait pu circuler dans deux puits situés à l’intérieur de ladite pyramide, reconnaissable à ses « étages » – contrairement à d’autres pyramides aux côtés plus lisses –, afin d’aider à faire monter ou descendre un radeau sur lequel étaient transportées les pierres servant à la construction.

Cette pyramide, aussi appelée complexe funéraire de Djéser, a été bâtie vers 2680 avant notre ère, à l’intention de Djéser, un pharaon de la Troisième Dynastie. On ignore encore toutefois, près de 5000 ans plus tard, comment ce bâtiment a été construit.

Dans le cadre d’une nouvelle analyse interdisciplinaire, les chercheurs suggèrent qu’une autre structure à la fonction auparavant inconnue, appelée Gisr el-Mudir, pourrait avoir servi de « barrage » permettant de retenir de l’eau et des sédiments.

De plus, une série de compartiments creusés dans le sol, à l’extérieur de la pyramide, pourraient avoir servi de site de traitement des eaux, permettant ainsi aux sédiments de se déposer alors que l’eau circulait successivement dans chaque espace.

L’eau aurait ensuite pu circuler dans les puits installés dans la pyramide, où la force de sa montée aurait pu aider à transporter les pierres.

D’autres travaux demeurent nécessaires pour comprendre comment l’eau aurait pu circuler dans les puits, ainsi que pour connaître la quantité d’eau disponible sur place, à ce moment de l’histoire. Mais les auteurs de cette nouvelle étude disent estimer que même si d’autres méthodes ont probablement aussi servi à la construction de la pyramide, comme l’installation de rampes en terre, un système hydraulique aurait pu aider à accélérer les travaux, s’il y avait de l’eau en quantités suffisantes.