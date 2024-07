Entrer dans la course, avec Horizon Chase 2

Si vous êtes à la recherche d’une expérience de course automobile simple mais efficace qui ne vous demande pas d’avoir des connaissances mécaniques ou de fouiller sous le capot pour ajuster les performances de votre bolide, Horizon Chase 2 est pour vous.

Loin des simulations réalistes dans le style de Forza ou de Gran Turismo, Horizon Chase 2 propose plutôt une expérience de course de type arcade, axée sur le plaisir et la grisante sensation de vitesse. Le titre compte une cinquantaine de circuits différents, de plus en plus sinueux, et les compétitions se déroulent un peu partout à travers la planète, des États-Unis au Brésil en passant par le Maroc, l’Italie, la Thaïlande et le Japon. Dans une formule typique de ce genre de jeu, il faut se classer au podium lors d’une série d’épreuves afin de débloquer la suivante.

Les contrôles dans Horizon Chase 2 sont d’une simplicité désarmante, et seront faciles à prendre en main pour les habitués des jeux de course comme pour les néophytes. La gâchette de droite de la manette est utilisée pour accélérer, et celle de gauche pour freiner. Il y a un bouton pour activer un boost de nitro nous accordant une poussée de vitesse temporaire, et c’est tout. Le titre contient 12 voitures que l’on peut acheter ou débloquer en remportant certaines épreuves. Il ne s’agit pas de vraies marques, mais chaque véhicule possède des statistiques uniques (vitesse maximale, accélération, maniabilité et nitro).

L’expérience accumulée lors de épreuves permet de faire monter chaque véhicule individuel jusqu’au niveau dix. Chaque nouveau niveau atteint garantit un point d’amélioration pour sa voiture, que l’on peut investir dans la suspension, la prise d’air, le différentiel, la boîte de vitesse ou le boost de nitro. On obtient seulement de l’expérience dans les courses et pas dans les autres modes de jeu par contre, ce qui est un peu dommage. On compte aussi un atelier, où l’on peut personnaliser l’apparence (couleur, carosserie et jantes) de son bolide de façon sommaire.

En plus des compétitions traditionnelles, on peut également participer à des courses contre la montre dans Horizon Chase 2, où il faut compléter un circuit en un temps record. Des plaques d’accélération au sol nous permettent d’aller plus vite, et des jetons de chronomètre dispersés sur la route enlèvent du temps au compteur quand on roule dessus. Il y a également un mode « Tournois », proposant des séquences de quatre courses. Ce mode possède trois niveaux de difficulté croissants (amateur, professionnel et maître).

Le mode « Terrain de jeu » d’Horizon Chase 2 offre des courses en ligne contre d’autres joueurs. Vingt voitures s’affrontent alors sur la piste, mais seulement quatre personnes en chair et en os peuvent participer. Les autres bolides sont pris en charge par le titre. Le jeu offre le « cross-play » entre les différentes plateformes, mais même avec cette fonctionnalité, les lobbies sont peu peuplés, et il est rare de trouver des adversaires. On se retrouve donc, la plupart du temps, à se mesurer à des pilotes virtuels.

Tout en étant agréables à l’œil, les visuels d’Horizon Chase 2 ne sont pas vraiment impressionnants, avec des couleurs pleines dénuées de textures ou de dégradés, et un look de dessin animé. Les divers environnements sont tout de même bien ficelés, et certaines courses se déroulent le jour, la nuit, en pleine tempête de sable, ou sous la neige et la pluie. La physique n’est pas particulièrement réaliste. On ne sent pas les soubresauts de la route par exemple, mais la sensation de vitesse lors des courses est assez réussie.

Loin de révolutionner le genre, Horizon Chase 2 offre une expérience digne de l’arcade, qui saura satisfaire ceux et celles qui cherchent simplement à faire des courses sans trop se casser la tête.

6/10

Horizon Chase 2

Développeur: Aquiris Game Studio

Éditeur: Epic Games

Plateformes: Mac OS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series S/X (testé sur PS5)

Jeu disponible en français