Une glacière québécoise pas comme les autres

L’engin impressionne: avec une capacité de stockage de 65 litres, la glacière Pionnière, de la compagnie québécoise Genie, en jette. L’objet, franchement audacieux, pourrait même faire peur… surtout si vous êtes seul(e) a devoir transporter la chose après l’avoir remplie.

En plein coeur de l’été, alors que l’envie d’aller profiter du beau temps sur l’herbe, à l’ombre des arbres, ou sur le bord de la rivière, bat son plein, et garder ses victuailles au frais peut parfois relever de l’exploit sportif, surtout si l’on prévoit une longue sortie à l’extérieur, ou encore un séjour en camping.

Afin de maximiser la fraîcheur des aliments, Genie mise sur une construction solide: les parois, particulièrement épaisses, visent une isolation maximale, tout comme l’aérogel injecté dans le couvercle. Un test a d’ailleurs permis d’établir que les aliments qui y étaient déposés étaient toujours frais, même après quelques heures à l’intérieur.

Outre le (très) grand espace de stockage, on trouve un autre espace, aménagé dans le couvercle, cette fois, qui permet d’y entreposer des biens non périssables, par exemple des assiettes, des ustensiles, etc. Bref, tout le nécessaire pour préparer ou profiter du repas que l’on traîne dans la section principale.

Cette section principale, d’ailleurs, s’accompagne d’une lumière encastrée, afin d’y voir plus clair dans des environnements sombres, ou encore à la nuit tombée. À la vue d’un compartiment vissé renfermant ce que l’on se disait être le mécanisme assurant l’alimentation électrique de ce dispositif, on était en droit de s’attendre à quelque chose de potentiellement compliqué, mais en fait, il ne s’agit que d’un espace pour insérer trois piles AA. Pourquoi, dans ce cas, aller jusqu’à protéger le tout par quatre vis? Mais bon, il est certain que cette petite lumière n’est de toute façon pas l’accessoire essentiel qui nous convaincra d’acheter cette glacière.

Ce qui a entraîné le plus de questionnements, en fait, est l’ajout d’un genre de tablette encastrée autour de la poignée qui, à l’image d’une valise, s’allonge afin de permettre de traîner la glacière sur ses larges roues. Ladite tablette peut s’utiliser de façon inclinée, afin de servir d’appuie-dos, si l’on décide d’utiliser le dessus de la glacière comme siège.

Mais cette tablette comporte aussi deux porte-gobelets. Pour les utiliser, cependant, il est nécessaire de placer le tout en position horizontale. Chose qui a ironiquement longtemps échappé à ce journaliste, celui-ci ne comprenant pas que la poignée, dont le manche s’étire en fonction du positionnement de deux petites tiges de métal qui s’enclenchent dans des trous prévus à cet effet, peut être « rapetissée » au-delà de la position de la plus basse de ces tiges, afin que l’extrémité opposée de la poignée vienne appuyer sur un rebord prévu à cet effet, positionnant enfin les porte-gobelets dans leur orientation optimale.

Ce petit moment d’égarement mis à part, il n’y vraiment rien de négatif à dire sur la glacière Pionnière, si ce n’est que de par sa taille elle-même, soit environ 70 x 70 x 43 cm, le tout pèse déjà un certain poids à vide. Si l’on remplit l’objet jusqu’à la gueule, sans doute en prévision d’un bon repas entre amis au parc, ou d’un séjour dans le bois, il faudra impérativement se servir de la poignée rétractable et des roues, ou encore faire appel à une deuxième personne pour transporter le tout.

Pour 450$, la glacière Pionnière, avec sa fabrication de très grande qualité, est tout indiquée pour les événements impliquant une grande quantité de nourriture et autres denrées devant demeurer au frais, ou pour les longs séjours à l’extérieur. Si la compagnie Genie a déploré les obstacles se trouvant sur la route du secteur manufacturier québécois, l’entreprise prouve qu’il est malgré tout possible d’offrir de très bons résultats.