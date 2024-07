Ritchie Newton et ses moments, une bonne dose de classic rock

Il y a de ces moments, dans la vie, où l’on souhaite simplement quelque chose de confortable. Y compris lorsqu’il est question d’écouter un disque. Plutôt que de s’engager dans une exploration musicale et sonore, au risque de sortir désemparé de l’affaire, il est possible de retrouver ses bases, et des bases tout à fait bien construites. Voilà ce que propose Ritchie Newton avec son album Moments.

Impliqué sur la scène rock depuis une quarantaine d’années, le musicien, chanteur et compositeur allemand offre ainsi une version remasterisée de ce disque comptant six pistes; six chansons qui sauront satisfaire le mélomane qui a peut-être passé un peu trop de temps à syntoniser CHOM FM, ou qui entretient peut-être encore, des décennies plus tard, une coupe de cheveux à la Led Zeppelin. Cheveux qui auront grisonné, voire blanchi, depuis le temps.

Voilà effectivement ce que l’on retrouve sur Moments: une dose de classic rock exécutée dans les règles de l’art. Sans véritables fioritures, sans trop d’imagination, mais avec un petit quelque chose qui active les neurorécepteurs du cerveau dès que retentissent les premières mesures.

Chansons rock, balades, passages plus country, même… On retrouve toutes sortes d’influences de rockeurs, musiciens et groupes des années 1980 et 1990, notamment le Bon Jovi de la belle époque, par exemple.

Et franchement, malgré le côté convenu, on aime ça. On se fout un peu du côté convenu, en fait: les accords résonnent bien, la voix de M. Newton est toujours solide, même après 40 ans de carrière, les chansons sont rythmées. On hoche la tête en cadence et on tape du pied. Un peu plus et on ressortirait un vieux t-shirt de Rush, ou de Metallica, et on irait brûler du caoutchouc en faisant aller le moteur d’une grosse cylindrée trop énergivore dans un stationnement du Stade olympique.

Direct, efficace, juste assez bien ficelé; Moments, qui sortira au début d’août, est un concentré franchement sympathique de classic rock comme il ne s’en fait presque plus. Attention, ça part!