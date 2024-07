Rembobinage #132: We Are Zombies

Un an après avoir été présenté à Fantasia, le film de genre WE ARE ZOMBIES débarque sur les écrans. Pour cet épisode de Rembobinage, Hugo Prévost et Kevin Laforest s’accrochent à leur cervelle et s’aventurent dans ce monde de « non-vivants » réalisé par le trio RKSS où on dénote une forte concentration en gore… et en Guy Nadon.

