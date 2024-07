Les histoires écrites avec l’aide de l’IA sont-elles plus créatives, mieux rédigées et plus agréables?

Le métier d’écrivain est-il menacé par l’intelligence artificielle? Une nouvelle étude publiée dans Science Advances révèle que l’IA améliore la créativité en augmentant le « coefficient de nouveauté » des idées, ainsi que « l’utilité » des histoires, c’est-à-dire la capacité de rejoindre des lecteurs, ainsi qu’en renforçant la possibilité de séduire un éditeur.

Dans le cadre de ces travaux, il est avancé que l’IA permet de « professionnaliser » les histoires, ce qui les rend plus agréables, davantage portées à contenir des revirements de situation et possédant une écriture de meilleure qualité, en plus d’être moins ennuyantes.

Dans le cadre d’une étude où 300 participants ont été invités à écrire une « microhistoire » de huit phrases destinée à un public de jeunes adultes, les chercheurs ont constaté que l’IA avait permis à ceux et celles jugés comme étant moins créatifs de produire des oeuvres qui étaient jusqu’à 26,6% mieux écrites et 15,2% moins ennuyantes.

Cependant, il a été estimé que l’IA n’aidait pas à améliorer les oeuvres produites par les auteurs plus créatifs.

Les auteurs des travaux mettent aussi en garde contre le fait que l’IA pourrait effectivement améliorer la créativité de certains individus, mais risque aussi d’entraîner une diminution du sentiment collectif de nouveauté, les histoires « améliorées » par l’IA contenant davantage de similitudes, entre elles, et étant donc moins variées et diverses.

Dans le cadre de l’expérience, les 300 participants ont été répartis en trois groupes: le premier n’avait pas droit à de l’aide de la part de l’IA, le deuxième pouvait utiliser ChatGPT pour obtenir trois phrases servant d’idée de départ, et les membres du troisième groupe pouvaient recevoir jusqu’à cinq idées générées par l’IA pour servir d’inspiration.

Les chercheurs ont ensuite recruté 600 personnes pour évaluer la qualité des histoires, afin de juger leur originalité – si les textes proposaient quelque chose de nouveau ou d’inattendu – et leur « utilité », c’est-à-dire à quel point les très courts textes étaient appropriés pour leur public cible, et si ces idées pourraient éventuellement être développées et potentiellement publiées.

Plus de créativité, mais à quel prix?

Toujours dans le cadre de l’étude, les auteurs ont constaté que les auteurs ayant le plus facilement accès à l’IA ont enregistré les gains les plus importants en matière de créativité.

Les participants ayant utilisé jusqu’à cinq idées générées par l’IA ont aussi obtenu des résultats plus importants en matière de caractéristiques émotionnelles, « ce qui a permis d’obtenir des textes qui étaient mieux écrits, plus agréables à lire, moins ennuyants et plus drôles », écrit-on dans l’étude.

Selon Oliver Hauser, professeur d’économie à l’Université d’Exeter, « il s’agit d’une première étape pour se pencher sur une question fondamentale liée à tous les comportements humains: comment l’IA générative affecte-t-elle la créativité humaine? ».

« Nos résultats pourraient offrir des informations sur la façon dont ces IA peuvent améliorer la créativité, et gommer les désavantages et avantages dépendant de la créativité inhérente des auteurs. »

De son côté, Anil Doshi, professeur adjoint au University College de Londres, estime que « si ces résultats tendent vers une augmentation de la créativité individuelle, il existe un risque d’effritement du sentiment d’innovation collective. Si l’industrie littéraire ouvrait davantage la porte à des histoires inspirées par l’IA générative, nos conclusions portent à croire que ces histoires deviendraient moins uniques, avec le temps, et se ressembleraient davantage entre elles ».

Toujours selon le Pr Hauser, « cette spirale descendante évoque un dilemme social qui prend de plus en plus de place: si les auteurs individuels constatent que leur écriture inspirée par l’IA générative est jugée comme étant plus créative, ils ont un incitatif à s’appuyer davantage sur ces systèmes, mais en agissant de la sorte, le côté novateur de l’ensemble des créations littéraires pourrait diminuer encore davantage ».

« En gros, nos résultats laissent entendre que malgré l’effet bénéfique de l’IA générative sur la créativité individuelle, il est peut-être nécessaire d’offrir une mise en garde, si ce genre de systèmes d’IA est employé plus largement pour accomplir des tâches créatives. »